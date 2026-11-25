En la continuidad de la 33.ª Sesión Ordinaria, retomada este miércoles 25 de noviembre y extendida hasta pasadas las 12 del mediodía tras sucesivos cuartos intermedios, el Concejo Deliberante de Oberá aprobó finalmente la reestructuración del Presupuesto General de Gastos correspondiente al ejercicio 2026.

La iniciativa, contenida en el Expediente N.º 566/2026 remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, obtuvo seis votos afirmativos por parte del bloque mayoritario Movimiento por lo que Viene y tres abstenciones de los concejales del interbloque opositor.

El artículo séptimo y la resignación de haberes

El proyecto había ingresado al recinto el martes 24 y debió atravesar intensas rondas de diálogo luego de llegar desde comisión con dos dictámenes contrapuestos.

El eje central de la discrepancia radicaba en el artículo séptimo, cláusula que establece expresamente que los concejales titulares y suplentes que integran el cuerpo deliberativo no percibirán los haberes correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, ni tampoco el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Finalmente, prevaleció y fue sancionado el despacho que incorpora esta disposición.

La medida fue impulsada por los ediles oficialistas con el propósito de priorizar el sostenimiento administrativo, operativo y legislativo de la institución durante el tramo final del ejercicio financiero, resguardando el cumplimiento de las obligaciones salariales del personal de planta.

La necesidad de readecuar los números responde a la presión inflacionaria acumulada durante los primeros diez meses de 2026, que alcanzó el 26,3%, en un organismo donde la masa salarial absorbe prácticamente el 90% del presupuesto anual.

Compensación por 100 millones sin alterar el equilibrio fiscal

En términos financieros, la ordenanza sancionada autoriza una compensación de partidas por un monto total de 100 millones de pesos, sin modificar el techo global del Presupuesto General de Gastos vigente ni comprometer el equilibrio fiscal del Municipio.

De esa suma, 95 millones de pesos serán incorporados al presupuesto del Concejo Deliberante, mientras que los 5 millones restantes se destinarán a la Defensoría del Pueblo.

Para respaldar esta transferencia interna, se dispuso reducir en idéntica proporción una partida del Departamento Ejecutivo Municipal correspondiente a Erogaciones de Capital, dentro de la órbita de la Secretaría de Urbanismo e Infraestructura, específicamente en el rubro Trabajos Públicos.

Según consta en los fundamentos del dictamen de la Comisión de Presupuesto, Tasas y Hacienda, el Ejecutivo comunal —que proyecta cerrar el año con superávit— prestó plena conformidad técnica y contable respecto de la disponibilidad de los créditos de origen, certificando que el movimiento de fondos no afectará la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios esenciales comprometidos para los vecinos.

Posturas en el recinto y control institucional

Previo a la votación definitiva, el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ullón, había explicado que estas adecuaciones presupuestarias se debaten cada año y recordó que en los dos ejercicios anteriores habían sido acompañadas por mayoría, aunque destacó la búsqueda de consensos para evitar desfasajes operativos.

Asimismo, aclaró que las abstenciones registradas en el recinto no debían leerse como una medida de presión, sino como una postura política frente a las diferencias planteadas en el debate.

Por último, la norma aprobada faculta a la Secretaría de Finanzas y a la Contaduría Municipal a efectuar las registraciones contables y adecuaciones pertinentes, ordenando remitir copia formal de todo lo actuado al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones para su correspondiente contralor.

De este modo, el Legislativo obereño destrabó una discusión clave y aseguró su funcionamiento institucional hasta el cierre de 2026.

Marcelo Telez

Director RPD Noticias