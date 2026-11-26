La recuperación de la memoria colectiva y el rescate de las raíces productivas de la Capital del Monte tendrán esta noche un capítulo especial.

En el marco de su tradicional Ciclo de Charlas, la Junta de Estudios Históricos de Oberá convocó a toda la comunidad a participar de la conferencia titulada “Huellas del Tung: memorias de la Fábrica de Aceite de Tung”, un encuentro cultural e histórico pensado para poner en valor una de las actividades industriales y agrarias que forjaron la identidad, el trabajo y el crecimiento económico de toda la región centro de Misiones.

La cita tendrá lugar este jueves 26 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, en las instalaciones de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, ubicada en la intersección de las avenidas José Ingenieros y Larrea.

Según confirmaron desde la organización, la actividad contará con entrada totalmente libre y gratuita, buscando facilitar el acceso de vecinos, estudiantes, docentes, investigadores y familias interesadas en profundizar sus conocimientos sobre el pasado obereño.

La disertación estará a cargo del profesor Agustín Nicolás Wall y de la diseñadora gráfica Andrea Luisina Wall. Ambos expositores llevarán adelante un recorrido documentado y testimonial sobre los orígenes, el funcionamiento y el impacto social que tuvo la planta industrial dedicada a la extracción y procesamiento de aceite de tung en la ciudad.

A través de registros fotográficos de época, documentos de archivo —como antiguos sellos de la Cooperativa Agrícola Ltda. Oberá Misiones y referencias vinculadas a pioneros como José Wall— y relatos rescatados de la historia oral, los disertantes buscarán reconstruir el entramado humano y productivo que rodeó a este emblemático establecimiento.

Durante décadas, el cultivo del tung y su posterior industrialización representaron un motor fundamental para la economía agraria misionera, movilizando a cientos de familias colonas, transportistas y obreros fabriles.

El aceite extraído de sus semillas, altamente demandado en los mercados nacionales e internacionales por sus propiedades impermeabilizantes y secantes para pinturas, barnices e industrias navales y eléctricas, posicionó a Oberá como un polo productivo de relevancia en la provincia.

Rescatar las vivencias en torno a aquella fábrica permite comprender no solo el desarrollo técnico de la época, sino también la dinámica social y barrial que creció alrededor de sus instalaciones.

Esta propuesta cuenta con el acompañamiento institucional del Gobierno de la Ciudad de Oberá, a través de la Dirección de Turismo, Recreación y Cultura, y se inscribe dentro de la agenda conmemorativa enmarcada bajo el lema “Oberá, camino al Centenario”.

Con la mirada puesta en los cien años de la fundación oficial de la ciudad, las entidades históricas y culturales vienen impulsando diversas jornadas de divulgación destinadas a preservar el patrimonio tangible e intangible de la comunidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.

Desde la Junta de Estudios Históricos de Oberá destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro ciudadano, donde el intercambio de anécdotas y recuerdos entre los asistentes enriquece la investigación documental y mantiene vivo el legado de los pioneros que edificaron los cimientos de la ciudad.

La invitación queda abierta a todo el público para sumarse esta noche, a las 20 horas, y compartir una velada dedicada a reencontrarse con una página fundamental de la historia obereña.

Redacción RPD Noticias