La jornada financiera de este miércoles 25 de noviembre estuvo atravesada por una marcada volatilidad en los mercados locales e internacionales.

Luego de haber superado la barrera de los 1.100 puntos durante las primeras operaciones de la mañana —alcanzando un pico de 1.131 unidades, su registro más elevado desde septiembre de 2025—, el riesgo país logró revertir la tendencia alcista y retrocedió un 2,4%, ubicándose al cierre en 1.068 puntos básicos.

Pese a esa distensión parcial en la deuda soberana, la presión no cedió en el frente cambiario. El dólar oficial minorista volvió a operar en alza y finalizó la rueda en un nuevo máximo nominal de $1.630 en las pizarras del Banco Nación.

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó su tercera jornada consecutiva sin poder efectuar compras de divisas en el mercado único y libre de cambios.

Rebote de los bonos y diagnóstico sobre los factores internos

El retroceso del indicador que elabora el banco estadounidense JP Morgan —y que mide la sobretasa que debe pagar la Argentina para financiarse respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos— estuvo impulsado por una recuperación de los títulos soberanos en dólares, que cerraron con subas de hasta el 2% tras un comienzo negativo.

No obstante, los analistas financieros advierten que la tensión acumulada desde la semana pasada dista de haberse disipado.

El nivel actual de 1.068 puntos continúa muy por encima del piso de 402 puntos básicos que el indicador había registrado en julio pasado.

Hasta el inicio de esta rueda, los bonos acumulaban un retroceso cercano al 7% en apenas siete días y una caída del 23% desde principios de agosto.

Desde la consultora Outlier remarcaron que la debilidad responde principalmente a desequilibrios locales más que al contexto global: "La magnitud de la diferencia contra el desempeño del resto de los emergentes vuelve a indicar la primacía de factores domésticos, aunque obviamente el contexto internacional juega potenciándolos y dejando más al descubierto las vulnerabilidades propias".

La mejora intradiaria también se reflejó en la renta variable.

En Wall Street, los certificados de depósito argentinos (ADRs) anotaron avances de hasta el 4,8%, encabezados por Telecom (4,8%), Grupo Financiero Galicia (4,2%) y Cresud (4,1%). En la plaza porteña, en tanto, el índice S&P Merval subió un 0,4% en pesos y avanzó casi un 4% medido en dólares financieros.

Contexto recesivo y cautela en Wall Street

El comportamiento errático de los activos argentinos se produce en coincidencia con la difusión de los últimos indicadores oficiales del INDEC, cuyas cifras sobre la evolución de la actividad económica anticipan que el país habría ingresado en una fase de recesión técnica, dado que el leve repunte mensual observado en septiembre resultó insuficiente para compensar las contracciones acumuladas en los meses previos.

A nivel externo, los principales índices bursátiles de Wall Street también atravesaron una sesión cambiante, aunque lograron recortar las fuertes pérdidas registradas en la apertura, condicionados por los interrogantes sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y las expectativas en torno al futuro sendero de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Redacción RPD Noticias