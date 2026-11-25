En el predio del Jardín Botánico de Posadas se concretó una innovadora jornada de capacitación técnica en bioconstrucción con bambú que culminó con el levantamiento de un prototipo de invernadero de 6 por 6 metros, cuya estructura fue edificada íntegramente con este recurso natural.

De acuerdo con las precisiones brindadas por el ingeniero civil Víctor Marçal, reconocido especialista en construcciones con bambú que encabezó la instrucción, se trata de la primera estructura de estas características que se construye en todo el territorio de la República Argentina, marcando un hito para la arquitectura rural y la producción sustentable en la región.

Esta experiencia formativa y práctica forma parte integral del programa “Bambú Sur-Sur”, una ambiciosa iniciativa de articulación e intercambio regional que involucra de manera conjunta a instituciones de Bolivia, Argentina y Brasil.

El encuentro en la capital misionera se desarrolló específicamente en el marco del convenio marco de cooperación suscripto entre la Red Internacional del Bambú y el Ratán (INBAR) y la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), con el objetivo de transferir conocimientos aplicados al desarrollo local.

La convocatoria reunió a un amplio y diverso grupo de participantes interesados en incorporar nuevas tecnologías constructivas.

Durante el taller trabajaron codo a codo integrantes de la Unidad Sectorial de Coordinación y Ejecución de Programas y Proyectos Especiales (U.S.C.E.P.P.), agentes técnicos del Estado provincial, personal operativo del vivero municipal, profesionales independientes vinculados a la ingeniería y la arquitectura, así como vecinos de la comunidad.

Todos ellos recibieron formación intensiva en técnicas de corte, tratamiento, ensamblaje y diseño estructural con bambú orientadas directamente a edificaciones rurales y productivas.

Resistencia estructural y economía circular

Para el montaje del flamante invernadero se utilizaron cañas de la especie Dendrocalamus asper, conocida popularmente como bambú gigante. Aunque se trata de una especie introducida, presenta una adaptación óptima a las condiciones climáticas y edáficas de la provincia de Misiones.

Desde el punto de vista técnico, los especialistas destacaron sus excepcionales prestaciones mecánicas: sus cañas alcanzan una resistencia del orden de los 600 kilogramos por centímetro cuadrado a la compresión, un valor estructural plenamente comparable al de maderas tradicionales de alta demanda en la zona, como el eucalipto.

A sus cualidades físicas se suma su enorme valor ecológico como recurso altamente renovable. A diferencia de la tala forestal convencional, el aprovechamiento del cañaveral permite cosechar las cañas maduras cada año sin necesidad de eliminar la planta madre, ya que el sistema radicular rebrota de forma continua y vigorosa.

En esa misma sintonía ambiental, la cimentación y las bases del prototipo fueron resueltas apelando a criterios de economía circular, mediante la utilización de neumáticos fuera de uso reciclados y rellenos con hormigón, evitando el contacto directo de las cañas con la humedad del suelo y prolongando su vida útil.

Una alternativa accesible para los productores misioneros

Según detallaron los referentes técnicos de la organización, el diseño versátil de esta nave de 36 metros cuadrados permite destinarla tanto a la producción florícola y hortícola como al desarrollo de orquidiarios, rubros de gran relevancia para las chacras y emprendimientos periurbanos de Misiones.

Uno de los aspectos más destacados por los impulsores del proyecto radica en su viabilidad económica: de acuerdo con las estimaciones preliminares realizadas durante la obra, el costo total de ejecución resulta considerablemente inferior al de un invernadero tradicional construido con estructuras metálicas o madera aserrada convencional.

Esta ventaja convierte al modelo en una alternativa altamente sustentable, replicable y accesible para pequeños y medianos productores.

Con este prototipo ya en pie en el Jardín Botánico, las instituciones participantes buscan visibilizar el enorme potencial del bambú como motor constructivo, ambiental y productivo para toda la región del noreste argentino.

Redación RPD Noticias