La riqueza natural, cultural y productiva de la Zona Centro misionera dio un paso estratégico de visibilización a nivel nacional.

El municipio de Colonia Alberdi dijo presente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promocionar los atractivos del Corredor Turístico Colonia Chapá, en el marco de una nueva edición de la tradicional “Noche de las Provincias”.

La actividad se desarrolló en la sede de la Casa de Misiones, ubicada sobre la emblemática avenida Santa Fe, un punto neurálgico de la capital argentina que convocó a cientos de visitantes interesados en conocer las propuestas de descanso y naturaleza de la tierra colorada.

Durante la jornada de promoción, el destino misionero desplegó una completa muestra visual respaldada por material gráfico, folletería institucional e imágenes representativas de los emprendimientos, paisajes y experiencias que integran el Corredor Chapá.

El objetivo central de esta activación territorial fue posicionar a Colonia Alberdi y su entorno rural como una alternativa genuina de ecoturismo, agroturismo y contacto directo con la selva paranaense, apuntando directamente a uno de los mercados emisivos más grandes y dinámicos de la República Argentina de cara a las próximas temporadas vacacionales.

La acción contó con la participación activa de la Subsecretaría de Turismo Rural de la provincia, representada por la licenciada María Alejandra Sipituca, cuya presencia reafirmó el respaldo técnico e institucional del gobierno misionero hacia los municipios que apuestan por diversificar su matriz económica a través de la actividad turística.

La articulación entre la gestión local y la cartera provincial permitió acercar de primera mano al público porteño la identidad de las chacras, los saltos de agua, la gastronomía regional y la hospitalidad característica de las familias anfitrionas de la región centro.

Desde el área de Turismo Municipal de Colonia Alberdi destacaron la relevancia de participar en este tipo de vidrieras federales, subrayando que la presencia directa en Buenos Aires resulta indispensable para romper la estacionalidad y atraer a viajeros que buscan destinos emergentes, tranquilos y sustentables fuera de los circuitos masivos tradicionales.

En ese sentido, las autoridades locales expresaron un especial agradecimiento por el acompañamiento permanente a la Subsecretaría de Turismo de Misiones, al licenciado Ramiro Rodríguez Varela y al equipo de comunicación y promoción de @misionesturismo por facilitar el espacio y potenciar la difusión del corredor.

El Corredor Turístico Colonia Chapá viene consolidándose como un eje de integración regional que une esfuerzos públicos y privados en torno al arroyo Chapá, poniendo en valor el patrimonio histórico de las corrientes inmigrantes, la producción artesanal y la preservación ambiental.

Este desembarco en la avenida Santa Fe no solo fortaleció la marca turística de Colonia Alberdi frente a operadores y turistas individuales, sino que también ratificó el rumbo de trabajo conjunto entre los municipios de la Zona Centro y el Ministerio de Turismo de Misiones para seguir generando oportunidades de desarrollo local a partir del turismo rural.

Redacción RPD noticias