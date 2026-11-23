El contrabando, la subfacturación y los circuitos de comercialización irregular se consolidaron como una amenaza estructural para la economía formal argentina.

Así lo advirtió la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) durante una exposición ante la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación, donde reclamó políticas coordinadas para frenar la competencia desleal y proteger tanto a las empresas que tributan como al empleo registrado.

El diagnóstico presentado por la entidad empresarial se apoya en el informe Impacto adverso del contrabando y la subfacturación en la economía argentina, elaborado en octubre de 2026 por MAP Latam con aportes de la CAC.

Según el relevamiento, la Argentina se ubica en el puesto 120 entre 158 países en el ranking de comercio ilícito sectorial de TRACIT y alcanza el puesto 16 entre 193 naciones en el índice de criminalidad asociada a bienes gravados de GI-TOC, cifras que reflejan el deterioro de los controles fronterizos y fiscales.

Una cadena de ilegalidad que asfixia al sector formal

Durante el encuentro legislativo, los representantes de la CAC remarcaron que el problema excede el cruce irregular en las fronteras, ya que el ingreso sin controles alimenta una cadena comercial completamente marginal.

"Se ha naturalizado una situación de total alevosía: hoy el ingreso ilegal de mercadería ocurre a la vista de todos, sin que se lo perciba como un delito", alertó uno de los directores de la entidad.

En la misma línea, describieron el circuito tributario y laboral que genera cada artículo ingresado de manera irregular: "Cuando un producto entra de contrabando, arrastra toda una cadena de ilegalidad hacia abajo: nace sin factura y queda toda la vida en negro, sin pagar ningún impuesto y fomentando el empleo no registrado".

De este modo, los comercios habilitados quedan obligados a competir en desventaja frente a operadores con costos artificialmente bajos por evadir cargas fiscales y normativas.

El costo macroeconómico de estas maniobras resulta significativo. El estudio de MAP Latam estima que durante 2026 el contrabando y la subfacturación ocasionarán pérdidas fiscales por US$ 2.855 millones, una cifra equivalente al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Además, se calcula que estas prácticas impiden la creación de 11.300 empleos formales en siete rubros analizados, golpeando con especial dureza a actividades sensibles como la industria textil, ya afectada por la retracción del consumo.

Menos puestos callejeros, pero mayor expansión digital

Como contracara parcial, el último monitoreo del Observatorio de Comercio y Servicios de la CAC registró una retracción en la venta ilegal callejera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante octubre se relevaron 95 puestos informales en las zonas analizadas, lo que representa una baja del 9,5% frente a septiembre y del 28,6% en la comparación interanual.

La mayor concentración se ubicó en estaciones ferroviarias y plazas (71 puestos, liderados por Once y Constitución), con predominio del rubro alimentos y bebidas (71,7%). En tanto, en la ciudad de La Plata no se detectaron puestos callejeros en las arterias inspeccionadas.

Sin embargo, la entidad aclaró que la menor presencia física en la vía pública no implica una merma real del comercio ilícito.

Por el contrario, gran parte de la oferta irregular migró hacia redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas digitales informales, canales mucho más difíciles de rastrear y fiscalizar debido a la ausencia de trazabilidad.

Por ello, aunque la CAC valoró los recientes convenios entre el Gobierno nacional, las cámaras sectoriales y las plataformas de comercio electrónico para intercambiar información y detectar publicaciones irregulares, insistió ante los diputados en la urgencia de reforzar los controles aduaneros y aplicar sanciones efectivas.

Para la entidad, mientras una parte del mercado opere por fuera de la ley, la inversión y el desarrollo del comercio formal seguirán seriamente condicionados.

Redacción RPD Noticias