En una entrevista concedida al programa Primera Mañana por RPD Radio FM 97.5, la periodista y abogada posadeña Luciana Fernández Sosa, quien actualmente se desempeña en medios de comunicación de alcance nacional, analizó la coyuntura política de Misiones tras el debate impulsado en el Concejo Deliberante de Posadas para modificar el régimen electoral municipal.

A lo largo de la charla, la comunicadora expuso su visión sobre lo que considera un entramado de acuerdos entre sectores de La Libertad Avanza y una facción del ex Frente Renovador, cuestionó el relato económico de los dirigentes libertarios y pidió a la ciudadanía evaluar los hechos concretos por encima de los discursos partidarios.

Denuncia de acuerdos y estrategia de fragmentación electoral

Consultada sobre la reciente votación en el deliberativo posadeño para avanzar con un sistema electoral propio, Fernández Sosa sostuvo que detrás de esa iniciativa existe una articulación política que no se le transparenta al electorado.

Según su análisis, existe una convergencia entre referentes de La Libertad Avanza —mencionando a Diego Hartfield y Adrián Núñez— y el nuevo espacio político que impulsa el intendente de Posadas, Leonardo "Lalo" Stelatto, junto a dirigentes como César Lenzken.

La periodista cuestionó la oportunidad en que el jefe comunal capitalino decidió tomar distancia de la conducción tradicional de Carlos Rovira, señalando que esa diferenciación recién se manifestó luego de que el gobernador Hugo Passalacqua marcara su propia ruptura interna.

Para la analista, la conformación de una fuerza municipalista separada cumple una función electoral específica en favor del espacio libertario.

"Si históricamente Stelatto y Passalacqua compartieron el mismo electorado, la forma de favorecer a La Libertad Avanza es partiendo ese espacio para quitarle votos al oficialismo provincial. Están inflando ese armado para dividir al electorado y después acomodarse en cargos, porque nada es gratis en política", afirmó Fernández Sosa, trazando un paralelismo con lo ocurrido a nivel nacional en 2023, cuando sectores del peronismo buscaron fortalecer el crecimiento de Javier Milei para restarle caudal electoral a Juntos por el Cambio.

Paralelismos históricos y la mirada sobre los oficialismos

Durante el intercambio radial, la entrevistada y el conductor reflexionaron sobre cómo se construyen los adversarios políticos y la perpetuación de distintos signos partidarios en el poder.

En ese marco, Fernández Sosa coincidió en que los cuestionamientos hacia los oficialismos provinciales por su permanencia en el gobierno suelen omitir realidades similares en otros distritos del país, señalando que el PRO gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace casi dos décadas sin recibir el mismo tipo de calificativos que las administraciones del norte argentino.

Asimismo, se analizó la situación institucional de Posadas frente a los municipios del interior misionero.

Mientras comunas como Oberá o Campo Viera establecen en sus cartas orgánicas un límite de dos mandatos consecutivos para sus intendentes, la capital provincial carece de esa restricción, lo que a criterio de los comunicadores contrasta con los discursos de renovación institucional esgrimidos durante el debate por la derogación de la Ley de Lemas a nivel local.

En ese contexto, Fernández Sosa invitó a los votantes a mantener una mirada crítica: "El electorado tiene que pensar; no escuchen lo que les dicen los políticos, vean lo que hacen".

Relato económico y crisis en el sector privado

En otro tramo de la conversación, la periodista criticó las estrategias comunicacionales que intentan desligar al Gobierno nacional de la retracción económica que atraviesan las provincias.

Relató recientes discusiones con militantes libertarios posadeños que atribuyen las dificultades locales exclusivamente a la gestión de los gobernadores, desestimando ese argumento al señalar que la caída del consumo afecta por igual a las 24 jurisdicciones del país.

"Andá a hablar con un comerciante y preguntale cuánto vendía hace tres años con el mismo gobierno provincial y por qué tuvo que cerrar ahora. Los más castigados por el modelo de La Libertad Avanza son los comerciantes y el sector privado en todas las provincias", expresó, advirtiendo sobre lo que calificó como maniobras discursivas destinadas a confundir a la opinión pública.

En la misma línea, durante el programa se mencionó como ejemplo de estas contradicciones el pedido impulsado por una concejal libertaria de Oberá —proveniente originalmente del PRO— para solicitar al Ejecutivo municipal gestiones destinadas a instalar una extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) en la ciudad, mientras a nivel nacional el mismo espacio político impulsa el recorte presupuestario y el desfinanciamiento de las universidades públicas.

Finalmente, Fernández Sosa reivindicó el rol del periodismo político para desarmar operaciones mediáticas y recordó que los dirigentes son servidores públicos sujetos al escrutinio ciudadano, comprometiéndose a continuar analizando la realidad misionera desde los espacios de comunicación nacional.

Les invitamos a continuación a ver y a compartir la entrevista completa.

Redacción RPD Noticias