Las abundantes lluvias registradas desde las primeras horas del martes 17 de noviembre provocaron serios inconvenientes en distintos sectores de la Capital del Monte.

Entre ellos se generó el desborde de cursos de agua, anegamiento de viviendas particulares y complicaciones momentáneas en la circulación vehicular.

Ante este escenario, el Comité de Emergencias local desplegó un amplio operativo preventivo y de asistencia en los barrios más vulnerables de la ciudad.

Uno de los puntos críticos de la jornada se localizó en la cuenca del arroyo Mbotaby, específicamente a la altura de la intersección de la avenida Las Américas y Picada Vieja.

Allí, el repentino incremento del caudal hídrico provocó que el agua superara el cauce natural y cubriera gran parte de la calzada, obligando a las autoridades a interrumpir de manera preventiva el tránsito vehicular para evitar accidentes.

Posteriormente, una vez que mermó la intensidad de la tormenta y descendió el nivel del agua, el paso quedó nuevamente habilitado con normalidad.

En paralelo, las cuadrillas de rescate debieron intervenir en distintos puntos residenciales afectados por el escurrimiento pluvial.

En el Barrio Caballeriza, efectivos de la División Bomberos de la Unidad Regional II acudieron a un domicilio situado sobre la calle Serrano que sufrió el ingreso de agua, ocasionando daños materiales en parte del mobiliario familiar.

Los uniformados excavaron canales de drenaje de emergencia para desviar el líquido acumulado, tarea que fue complementada por el despliegue de maquinaria vial municipal sobre la arteria terrada para reencauzar el flujo hídrico y evitar que continuara afectando el inmueble.

Del mismo modo, en el Barrio Kilómetro 0, personal de Defensa Civil asistió a otra familia cuya vivienda resultó perjudicada por el temporal.

Desde el Comité de Emergencias de Oberá confirmaron que las distintas áreas municipales y fuerzas de seguridad trabajan de forma articulada realizando recorridas permanentes de monitoreo en los arroyos urbanos y tareas de despeje en alcantarillas, cunetas y desagües pluviales, retirando ramas y sedimentos arrastrados por la corriente.

De acuerdo con el parte oficial emitido hacia el mediodía, no se registraron familias evacuadas, personas lesionadas, voladuras de techos, caídas de árboles o postes del tendido eléctrico, ni daños estructurales en edificios públicos de la ciudad.

Inconvenientes y asistencias en otros municipios misioneros

El frente de tormenta también generó diversas intervenciones policiales y municipales en otras localidades de la provincia de Misiones.

En Gobernador Roca, efectivos de seguridad procedieron a evacuar de manera preventiva a una mujer de 99 años residente en el barrio 9 de Julio ante el riesgo inminente de desborde de un arroyo cercano, trasladándola a un domicilio próximo para resguardar su integridad física.

Por otra parte, en la localidad de Santo Pipó, personal policial y agentes de la comuna asistieron a una vecina de 48 años cuya vivienda sufrió las consecuencias de la crecida del arroyo Apepu.

En tanto, en la ciudad de Posadas, el temporal ocasionó el desprendimiento parcial del cielorraso y techo de una cafetería ubicada en la esquina de las calles Colón y Córdoba, cayendo los materiales sobre la vereda.

En todos los casos intervinieron patrullas jurisdiccionales para constatar los daños materiales, sin que se reportaran personas heridas.

Recomendaciones preventivas y teléfonos útiles

Debido a que persisten las condiciones de inestabilidad climática y el pronóstico advierte sobre la posibilidad de nuevos chaparrones abundantes en cortos períodos de tiempo, el Comité de Emergencias de Oberá solicitó a toda la población extremar las medidas de precaución.

En particular, se instó a los vecinos a evitar acercarse a las márgenes de los arroyos y mantenerse alejados de las corrientes de agua, dado que los niveles pueden crecer de forma súbita.

Asimismo, las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para mantener limpias las bocas de tormenta y desagües, evitando arrojar residuos en la vía pública que obstruyan el normal drenaje.

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia habitacional, los vecinos pueden comunicarse de forma gratuita a la línea 911 o directamente con Defensa Civil de Oberá al teléfono 3755-430550.

Redacción RPD Noticias