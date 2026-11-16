En una extensa entrevista concedida al programa Primera Mañana, que se emite por RPD Radio FM 97.5, la exdiputada nacional y exparlamentaria del Mercosur Julia Argentina Perié analizó el complejo escenario internacional, cuestionó con dureza el rumbo económico del Gobierno nacional y trazó un diagnóstico crítico sobre la realidad política de Misiones de cara al proceso electoral de 2027.

La dirigente, quien actualmente preside el Observatorio de Relaciones Internacionales de la Fundación Victoria y lidera el Partido Solidario (PSOL) en la tierra colorada, llamó a recuperar el pensamiento crítico y a construir un frente amplio que priorice las necesidades sociales por encima de las disputas de cargos.

El diálogo comenzó abordando la génesis y el funcionamiento del Observatorio de Relaciones Internacionales, una iniciativa que Perié impulsó hace más de tres años junto al joven dirigente de Leandro N. Alem, Lucas García, quien hoy se desempeña como vicepresidente de la entidad mientras cursa un doctorado en Rusia.

Según explicó la entrevistada, este espacio nació como una continuidad natural de sus ocho años en el Congreso de la Nación —donde integró grupos parlamentarios de amistad con países de América Latina, Asia y Europa— y de su extensa labor en el Parlasur.

“Es un ámbito de estudio y de trabajo cuyo objetivo fundamental es fomentar el pensamiento crítico”, señaló Perié durante la charla radial.

En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de la saturación informativa, las noticias falsas y el avance de la inteligencia artificial, factores que, a su criterio, demandan herramientas de análisis profundo para no caer en el “pensamiento único” impuesto por los grandes conglomerados mediáticos y tecnológicos globales.

Gracias a la virtualidad, el observatorio cuenta hoy con más de cien voluntarios que trabajan durante períodos de seis meses en áreas como medio ambiente, educación, ciencia, tecnología y derechos internacionales, abarcando países de toda Latinoamérica, además de Mozambique, Gabón, China, Rusia, Italia y España.

Asimismo, la entidad ha suscripto convenios de cooperación con la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA) de Brasil, la Universidad Siglo 21, el instituto de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y organizaciones venezolanas dedicadas a las políticas de cuidado.

Críticas a la gestión nacional y al alineamiento geopolítico

Al trasladar el análisis al plano nacional, Perié expresó su profunda preocupación por el impacto social de las medidas económicas aplicadas por el presidente Javier Milei, haciendo especial hincapié en los recortes aplicados a la cobertura de medicamentos del PAMI y del Plan Remediar.

“Lo que hicieron con los medicamentos es terrorífico, habla de la crueldad de esta gente”, afirmó la dirigente misionera, al tiempo que reflexionó sobre el respaldo electoral que el mandatario obtuvo en Misiones en las últimas contiendas a pesar de haber anticipado el tenor de sus políticas.

En el terreno diplomático, la presidenta del PSOL sostuvo que el actual Gobierno nacional colocó a la Argentina en una posición sumamente delicada al abandonar el histórico perfil de integración regional y Cooperación Sur-Sur para alinearse de manera automática con Estados Unidos e Israel.

Perié calificó como graves las recientes declaraciones presidenciales vinculadas a Irán y abogó por retomar una política exterior soberana que contemple las oportunidades que ofrece un mundo cada vez más multipolar, recordando el valor estratégico de Misiones por su ubicación geográfica fronteriza.

El escenario misionero y el reclamo de renovación política

Uno de los tramos más incisivos del reportaje estuvo dedicado a la situación interna de la provincia de Misiones y al desempeño de su dirigencia.

Perié señaló que, tras más de dos décadas de hegemonía del Frente Renovador, se observa un proceso de desgaste y fragmentación, aunque cuestionó que los intentos de reconfiguración política alrededor del gobernador Hugo Passalacqua se realicen “con los mismos actores de siempre”, mencionando como única excepción la reciente incorporación del dirigente del PRO Jorge Ratier como subsecretario de Trabajo.

La exdiputada criticó también la falta de coherencia de ciertos dirigentes que hoy toman distancia de la conducción de Carlos Rovira luego de haber ocupado cargos institucionales gracias a ese espacio, aludiendo específicamente al diputado y ex titular del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Juan José Szychowski, a quien cuestionó por su rol en el organismo yerbatero antes de llegar a la Legislatura.

Del mismo modo, apuntó contra la selección de candidatos sin trayectoria ni compromiso territorial, mencionando casos como el del diputado nacional Carlos “Colo” Vancsik y el legislador provincial Rudi Bundziak, a quienes reprochó no impulsar debates centrales como la reforma de la coparticipación federal y provincial.

“Hay muchos dirigentes políticos que transformaron su propia realidad y no la realidad de los misioneros”, sentenció Perié, coincidiendo en la necesidad de discutir un nuevo modelo productivo y económico para una provincia que ya no depende exclusivamente de la yerba mate, el té o la madera, y que hoy atraviesa una severa crisis en sus economías regionales.

En sintonía con los aportes realizados durante la entrevista por la co-conductora Mara Sepúlveda sobre la importancia de recuperar la cercanía con los barrios, la entrevistada reivindicó su propia trayectoria legislativa —recordando leyes como la declaración del Día Nacional del Mate, el ascenso post mortem del Comandante Andresito y sus proyectos sobre el uso del glifosato— para contrastar el trabajo parlamentario con la lógica del espectáculo.

Finalmente, de cara a la contienda electoral de 2027 y en vísperas del Día de la Militancia, Julia Argentina Perié convocó a los sectores del campo nacional y popular a superar las mezquindades internas y construir una alternativa sólida y representativa.

“La dirigencia tiene que dejar de mirarse el ombligo, dejar de pensar si va a estar o no en una lista y enfocarse en resolver los problemas elementales de la gente: el trabajo, la comida, la salud, la educación y la justicia”, concluyó.

Redacción RPD Noticias