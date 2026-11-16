Un nuevo estudio de opinión pública encendió las luces de alerta en la Casa Rosada al confirmar un pronunciado deterioro en la valoración social de la gestión nacional.

Según los datos desprendidos de la última edición del informe Latam Pulse, elaborado de manera conjunta por la consultora AtlasIntel y la agencia Bloomberg, el rechazo hacia el desempeño del presidente Javier Milei quebró la barrera de los sesenta puntos porcentuales, ubicándose en el 60,6%.

En la vereda opuesta, apenas el 36,2% de los ciudadanos consultados manifestó respaldar su conducción, de acuerdo con el relevamiento citado.

De esta manera, el diferencial negativo entre quienes desaprueban y quienes avalan al jefe de Estado trepó a los 24,4 puntos porcentuales.

El trabajo estadístico —efectuado entre el 5 y el 9 de noviembre sobre una muestra de 2.364 personas en todo el territorio nacional, con un margen de error de dos puntos porcentuales— refleja un escenario de desgaste político, impulsado fundamentalmente por las dificultades económicas cotidianas y la preocupación en torno al empleo.

Al analizar la calificación específica de la administración nacional, los indicadores difundidos por Latam Pulse muestran que el 55,7% de los encuestados definió la gestión de Milei como "mala" o "muy mala", mientras que un 28,9% la calificó como "buena" o "excelente" y un 15,4% optó por evaluarla como "regular".

Así, la brecha entre las opiniones negativas y las favorables alcanza los 26,8 puntos. La serie histórica de AtlasIntel señala que esta retracción no responde a un fenómeno aislado: mientras que durante gran parte de 2024 el mandatario sostenía niveles de aprobación cercanos al 50%, en la actualidad esos registros se ubican próximos al 36%, consolidando un rechazo superior al 60% de cara al escenario electoral de 2027.

La economía y el empleo, en el centro del malestar

Según el informe de AtlasIntel y Bloomberg, el frente económico y la situación del mercado de trabajo constituyen el principal foco de insatisfacción ciudadana. En ese sentido, el 69% de los participantes consideró que la situación laboral en la Argentina es mala, frente a un 12% que la percibe como buena, lo que arroja un saldo negativo de 57 puntos porcentuales.

El diagnóstico general sobre la marcha de la economía presenta números similares en la medición: seis de cada diez argentinos sostienen que el cuadro económico nacional es malo, en contraste con un 19% que mantiene una mirada positiva y un 21% que lo describe como normal.

En el plano doméstico, el 49% afirma que su situación económica familiar atraviesa un momento negativo, contra un 20% que la considera buena.

El estudio indica además que el pesimismo se proyecta hacia el mediano plazo. Consultados sobre el rumbo del país en los próximos seis meses, el 50% de los entrevistados estimó que la economía argentina empeorará, mientras que el 35% espera una mejoría y el 16% considera que permanecerá igual.

En cuanto al futuro del mercado laboral, el 51% anticipa un mayor deterioro durante el próximo semestre y el 33% prevé una recuperación. Respecto a la evolución de los ingresos personales y la economía familiar, el 44% cree que su situación empeorará en los próximos seis meses, frente a un 33% que espera una mejora y un 24% que no anticipa cambios.

El desempleo desplaza a la inflación como principal problema

Uno de los cambios más significativos que refleja el estudio de Latam Pulse está relacionado con las prioridades de los argentinos.

Según los datos relevados, el desempleo encabeza las preocupaciones ciudadanas con el 50,2% de las menciones, seguido por la corrupción con el 40,2% y la situación económica general con el 34,5%.

La inflación y los altos precios aparecen en cuarto lugar, con el 32,4%. Aunque la suba de precios continúa siendo una inquietud relevante, la falta de trabajo ganó protagonismo en los últimos meses en paralelo con el deterioro de las percepciones sobre la actividad económica, planteando un desafío para la estrategia política y económica del oficialismo.

Otros asuntos también figuran entre las principales inquietudes registradas por la consultora: la impunidad y el funcionamiento del sistema judicial reúnen el 25,6% de las menciones; la educación alcanza el 22,4%; y el debilitamiento de la democracia y las instituciones llega al 20,9%.

Por su parte, los impuestos elevados y las dificultades para hacer negocios representan el 18,3%, ubicándose por encima de la inseguridad, que obtiene el 17,3%.

Las medidas más cuestionadas y los respaldos del Gobierno

La encuesta de AtlasIntel y Bloomberg también identifica cuáles son las decisiones de la administración de Milei que generan mayor rechazo y cuáles conservan apoyo.

Entre las medidas con mayor nivel de cuestionamiento figuran la reducción de la cobertura de medicamentos del PAMI, que un 77% considera un error; la paralización de la obra pública, con un 71% de respuestas negativas; y la reducción del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad, con un 70%.

El rechazo alcanza además a otras políticas de impacto social y económico: la liberación del precio de la medicina prepaga es considerada un error por el 63% de los consultados, mientras que el 58% cuestiona el alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel y el 56% evalúa de manera negativa la reforma laboral.

Sin embargo, el relevamiento muestra que el rechazo general a la gestión convive con apoyos específicos a determinadas iniciativas oficiales.

Según la encuesta, la eliminación de intermediarios en la entrega de planes sociales es considerada un acierto por el 66% de los encuestados, mientras que el 52% aprueba la implementación del protocolo antipiquetes y el 51% respalda el fin del denominado cepo cambiario para comprar dólares.

La imagen de los principales dirigentes políticos

El deterioro de la gestión también se refleja en la valoración individual de las figuras políticas relevadas por Latam Pulse, donde ninguno de los principales dirigentes consigue una imagen positiva superior a la negativa.

Dentro del espacio oficialista y aliados, Javier Milei registra un 36% de imagen positiva y un 62% de negativa; Patricia Bullrich obtiene un 37% de valoración favorable y un 57% de rechazo; y Mauricio Macri presenta un 24% de imagen positiva frente a un 66% de negativa.

En el arco opositor, Cristina Fernández de Kirchner aparece con un 41% de imagen positiva y un 53% de negativa, mientras que Axel Kicillof alcanza un 39% de valoración favorable y un 54% de rechazo. Por su parte, Myriam Bregman también registra un 39% de imagen positiva, acompañada de un 51% de negativa.

De este modo, las conclusiones del informe elaborado por AtlasIntel y Bloomberg señalan que el principal desafío político de Milei ya no pasa exclusivamente por la inflación, sino por la percepción de una economía que no logra mejorar las condiciones de vida y de trabajo, en un escenario donde el desempleo lidera las preocupaciones sociales de cara a las elecciones de 2027.

Redacción RPD Noticias