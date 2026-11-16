Oberá inauguró su primera Sala de Oralidad Efectiva

Con el firme objetivo de modernizar la administración del servicio judicial y acortar drásticamente los tiempos procesales, la ciudad de Oberá inauguró formalmente este viernes 13 su primera Sala de Oralidad Efectiva.

La ceremonia oficial estuvo encabezada por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, quien estuvo acompañada por autoridades provinciales, municipales y referentes del ámbito legal de la zona centro.

El evento institucional contó con la destacada presencia de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza y Valeria Fiore Cáceres; el intendente de la Capital del Monte, Pablo Hassan; el presidente del Concejo Deliberante local, Pablo Ullón; y la titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Misiones, María José Bustos.

Asimismo, acompañaron la jornada magistrados, funcionarios y agentes judiciales de la Segunda Circunscripción, integrantes del Ministerio Público, representantes del Colegio de Abogados, autoridades de la Unión Judicial y vecinos que se acercaron a presenciar este hito para la jurisdicción.

La apertura formal se concretó con el tradicional corte de cintas protagonizado por los magistrados presentes, dando paso inmediatamente a una invocación religiosa y bendición de las flamantes instalaciones.

Dicho momento estuvo a cargo del presbítero Jorge Noguera, acompañado por el diácono Diego Ignacio, ambos pertenecientes a la parroquia Santa Rita de Oberá, quienes elevaron una plegaria por el buen desempeño y la rectitud en la labor diaria de los operadores del derecho.

Durante los discursos oficiales, la presidenta del STJ, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, subrayó el impacto positivo que tendrá esta infraestructura en el día a día de los tribunales obereños.

Según explicó la magistrada, la Sala de Oralidad Efectiva constituye una herramienta estratégica diseñada para optimizar los tiempos de respuesta judicial, ya que permite concentrar en una misma audiencia la producción de pruebas testimoniales y periciales, garantizando la participación directa, activa y sin intermediarios de los jueces y las partes involucradas en el litigio.

“Esta modalidad favorece el contacto entre la ciudadanía y los magistrados; es la sala que pretende aportar celeridad a los procesos”, expresó con contundencia ante los presentes.

En otro tramo de su alocución, Venchiarutti Sartori puso en valor la incorporación de tecnología de vanguardia destinada al registro audiovisual íntegro de las audiencias.

Este sistema de videograbación reemplaza la confección tradicional de extensas actas escritas en papel, permitiendo conservar con total fidelidad cada una de las intervenciones, gestos y declaraciones vertidas en el recinto.

“Es un espacio donde el justiciable y el abogado pueden estar frente a sus jueces”, remarcó la titular del alto cuerpo, haciendo hincapié en la inmediación procesal como pilar de la transparencia.

No obstante, la presidenta del Superior Tribunal advirtió que el avance tecnológico debe ir necesariamente acompañado de una transformación cultural dentro del ámbito forense.

En ese sentido, enfatizó la importancia de sostener capacitaciones constantes en materia de oratoria y comunicación efectiva, promoviendo la erradicación de tecnicismos innecesarios para garantizar que el ciudadano comprenda lo que sucede en su propio expediente.

“Van a tener que saber hablar, no utilizar un lenguaje jurídico difícil”, sentenció Venchiarutti Sartori al cierre de su mensaje.

Una vez concluido el acto protocolar, Mauricio Agustín D’Amato brindó una detallada explicación técnica sobre la funcionalidad de los equipos de audio y video instalados en el recinto.

La demostración permitió que los magistrados, funcionarios judiciales y el propio intendente Hassan conocieran de primera mano la dinámica operativa del sistema y comprendieran los motivos por los cuales la presencialidad filmada acorta significativamente los plazos de resolución de los conflictos.

Un camino sostenido hacia la digitalización judicial

La puesta en marcha de este espacio en Oberá responde a una política de Estado dentro del Poder Judicial misionero que viene consolidándose en los últimos años.

El ministro del STJ, Froilán Zarza, fue quien impulsó durante su gestión presidencial el desarrollo integral de este proyecto, que hoy cristaliza nuevas instalaciones enfocadas en la oralidad efectiva para procesos civiles y comerciales.

El recorrido provincial de esta iniciativa comenzó en agosto de 2022, cuando se inauguró la primera sala de videograbación de Misiones en la ciudad de Posadas, bajo las premisas de celeridad, modernización, transparencia y cercanía con el vecino.

Posteriormente, en marzo de 2023, se habilitó y puso en funcionamiento la segunda sala en la localidad de Apóstoles, mientras que la tercera sede provincial quedó inaugurada nuevamente en la capital misionera a mediados de ese mismo año.

Los indicadores estadísticos respaldan el éxito de esta metodología de trabajo. Durante el transcurso de 2025 se logró duplicar la cantidad de audiencias realizadas y las horas de grabación acumuladas en comparación con el primer y segundo año de implementación, arrojando resultados óptimos en el manejo de los tiempos y un sustancial ahorro de recursos materiales.

De esta manera, el sistema se consolidó como una herramienta pionera en el proceso de digitalización de los expedientes.

En este 2026, la continuidad de esta política de modernización reafirma el compromiso institucional del Poder Judicial de Misiones con la incorporación de herramientas tecnológicas que agilicen los trámites, fortalezcan la transparencia y brinden un mejor servicio de justicia a toda la comunidad.

Redacción RPD Noticias