Misiones dirá presente en la Noche de las Casas de Provincia

La provincia de Misiones se alista para llevar la magia de su selva, su identidad cultural, su producción sustentable y sus atractivos turísticos al corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el marco de una nueva edición de la tradicional "Noche de las Casas de Provincia" —evento federal diseñado para celebrar la diversidad cultural y turística del país—, la representación oficial de Misiones abrirá sus puertas este jueves 19 de noviembre, desde las 18:00 hasta las 00:00 horas, en su histórica sede ubicada sobre la céntrica Avenida Santa Fe 989.

La propuesta, impulsada colectivamente por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO) y acompañada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), busca consolidar un espacio de intercambio y promoción federal donde los residentes en el área metropolitana, turistas nacionales e internacionales y la nutrida comunidad de estudiantes misioneros radicados en la capital del país puedan conectarse con el espíritu de la provincia en una sola jornada festiva.

Bajo el lema "Recorré el país en una noche", la Casa de Misiones desplegará una nutrida agenda integral que reunirá expresiones artísticas en vivo, muestras pictóricas, presentaciones musicales, conferencias, degustaciones gastronómicas con sabores de la selva y la exhibición de productos regionales.

La actividad cuenta con la articulación directa del Gobierno de Misiones a través del Ministerio de Coordinación General de Gabinete, la Secretaría de Estado de Cultura, el Ministerio de Turismo, la Agencia para el Desarrollo Económico de Misiones (ADEMI) y la Biofábrica Misiones S.A., organismos que aportarán la impronta innovadora y productiva que caracteriza a la provincia.

Durante las seis horas de desarrollo del evento, quienes se acerquen al predio misionero en Buenos Aires podrán disfrutar de espectáculos de música de la tierra colorada —con acordes de chamamé, chotis y galopa—, intervenciones de ballet folkclórico y un recorrido interactivo por la oferta de destinos naturales del circuito provincial.

Desde las emblemáticas Cataratas del Iguazú y el Parque Provincial Moconá hasta los circuitos de agroturismo y parques de la Zona Centro, la folletería y las plataformas digitales de difusión turística brindarán asesoramiento personalizado para planificar viajes durante las próximas vacaciones de verano.

Asimismo, el segmento productivo tendrá un rol protagónico a través del trabajo de ADEMI y los emprendedores locales, ofreciendo degustaciones de yerba mate, té artesanal, licores regionales, mermeladas de frutos nativos y envasados de colonias misioneras, promoviendo el consumo de la producción autóctona.

Por su parte, la presencia de la Biofábrica Misiones permitirá exhibir los avances científicos en materia de biotecnología, propagación de plantas, bioinsumos y conservación de la biodiversidad, pilares que posicionan a la provincia a la vanguardia ambiental del país.

La Noche de las Casas de Provincia se ha consolidado con los años como uno de los acontecimientos culturales de mayor convocatoria en la agenda porteña de fin de año.

Cada una de las representaciones provinciales transforma la vereda y sus salas de exposición en un itinerario turístico a escala real, permitiendo a miles de visitantes recorrer la Argentina sin salir de Buenos Aires.

Para Misiones, la participación en este encuentro de alcance nacional representa una oportunidad estratégica no solo para fortalecer los lazos afectivos con la colectividad misionera residente en CABA y el Gran Buenos Aires, sino también para potenciar la llegada de visitantes durante la temporada alta estival, dinamizando la economía de guías, hoteleros, gastronómicos y comerciantes de toda la provincia.

La cita está programada para este jueves 19 de noviembre a partir de las 18:00 en la Casa de Misiones, donde la selva y la cultura misionera serán las grandes protagonistas de la noche porteña.

Redacción RPD Noticias