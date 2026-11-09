Misiones licitó la obra de la Ruta 14 que desoyó la Nación

En una jornada catalogada de histórica para el desarrollo del aparato productivo y la seguridad vial del corazón de la provincia, el Gobierno de Misiones tomó la determinación política de asumir con recursos propios la concreción de una de las demandas de infraestructura más postergadas de la región.

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó este viernes en la ciudad de Oberá el acto formal de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nacional N.º 01/2026, destinada a la construcción de terceras trochas, carriles de adelantamiento y la repavimentación integral de la Ruta Nacional 14, en el estratégico tramo de 50 kilómetros que conecta a las localidades de Leandro N. Alem, Oberá y Campo Viera.

El proyecto vial, que atañe a una arteria de jurisdicción estrictamente federal, será ejecutado y financiado íntegramente por el Estado provincial ante la persistente retracción de la inversión en obra pública por parte del Gobierno nacional.

"Esta obra es un sueño de hace muchísimos años. Es la tercera trocha de la Ruta 14. Debía haberla hecho Nación, pero la vamos a hacer nosotros", aseveró con contundencia Passalacqua durante la ceremonia en la Capital del Monte, subrayando que la administración misionera no puede permanecer indiferente ni dejar sin respuestas a las necesidades cotidianas de los vecinos, productores, transportistas y trabajadores que circulan a diario por la zona Centro.

Al explicar la ingeniería financiera que posibilita el desembarco de las máquinas en el terreno, el mandatario remarcó que el logro es el resultado directo de una gestión fiscal ordenada y transparente.

"El hecho de tener cuentas sanas y un manejo transparente de los recursos públicos permite que, cuando buscás financiamiento, te lo otorguen", fundamentó el Gobernador, al confirmar que la inversión presupuestaria se sostendrá mediante créditos internacionales gestionados por la Provincia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fijándose un plazo de ejecución de 24 meses y con la meta operativa de arrancar los movimientos de suelo durante la presente temporada de verano.

En su alocución, Passalacqua destacó el impacto transversal de la obra sobre la economía real: "Buscamos hacer dinámica la economía a través de infraestructura. Es infraestructura que favorece la inversión, que la gente se radique, que tenga empleo y que la vida en la ciudad sea un poquito más feliz".

Asimismo, ponderó el trabajo articulado con los intendentes de la región para priorizar las urgencias del territorio, catalogando a los jefes comunales como los dirigentes que "están en la primera trinchera de los problemas".

El megaproyecto vial comprende una intervención profunda sobre un recorrido de 50 kilómetros de la trama principal de la Ruta Nacional 14, dividido funcionalmente en dos tramos prioritarios: desde Leandro N. Alem hasta Oberá, y desde Oberá hasta la localidad de Campo Viera.

Dentro de esa traza, se ejecutarán 10 kilómetros específicos de terceras trochas y carriles adicionales de sobrepaso, acompañados por la repavimentación completa de la calzada, demarcación horizontal con pintura termoplástica y señalización vertical homologada.

Las terceras trochas están diseñadas para que el transporte pesado de cargas y los vehículos lentos dispongan de una vía auxiliar en los sectores con pendientes pronunciadas, evitando maniobras temerarias de adelantamiento en subida.

En los tramos planos de baja visibilidad se añadirán carriles de sobrepaso. La obra contempla además la reposición de refugios para el transporte de pasajeros, recambio de guardarraíles, nuevas alcantarillas laterales y adecuaciones de seguridad, incluyéndose la intervención en las protecciones sobre el cauce del arroyo Yazá.

Al respecto, el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Nicolás Mazal, precisó que entre Alem y Oberá existe una topografía ondulada muy marcada y un caudal superior a los 4.600 vehículos diarios con alta concentración de camiones.

En tanto, entre Oberá y Campo Viera las dificultades del terreno generan demoras severas y un elevado riesgo de siniestros fatales.

"Apuntamos a tener una ruta nacional que sea segura y transitable para los misioneros, y que además sea beneficiosa para la producción y la logística", señaló Mazal, anticipando que la DPV ya proyecta estudios similares para extender las terceras trochas en el tramo de la Ruta 14 desde Aristóbulo del Valle hasta San Vicente y San Pedro.

Por su parte, el intendente de Oberá, Pablo Hassan, celebró la llegada del emprendimiento expresando que "es una obra muy esperada que en todo el sector productivo se ha mencionado infinidad de veces porque este sector se mueve mucho por estas arterias", poniendo en valor la inclusión de las obras de resguardo en el puente Yazá.

En idéntica sintonía, el intendente de Leandro N. Alem, Matías Sebely, resaltó el beneficio directo para los parques industriales de su comuna, donde diariamente se movilizan más de 1.300 obreros y camiones pesados.

Del acto participaron también el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; autoridades de Vialidad Nacional y representantes de las empresas oferentes.

Redacción RPD Noticias