El Colegio de Turismo y sus 25 años en Aristóbulo del Valle

El Colegio de Profesionales en Turismo de Misiones (CPTM) atraviesa una etapa institucional histórica al conmemorar un cuarto de siglo de trabajo ininterrumpido al servicio de la actividad turística y la jerarquización del sector en toda la provincia.

En el marco de esta significativa agenda conmemorativa, la entidad profesional convocó a toda la comunidad del rubro para este sábado 7 de noviembre, a partir de las 16:00 horas, a una jornada de capacitación presencial libre y gratuita que se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel del Parque, en la pujante localidad de Aristóbulo del Valle.

Bajo el lema central "Construyendo profesión, fortaleciendo el turismo", el evento está especialmente orientado a profesionales matriculados, prestadores de servicios, empresarios gastronómicos y hoteleros, emprendedores locales, estudiantes de carreras afines y público en general interesado en incorporar nuevas herramientas de gestión y promoción.

La propuesta académica e institucional busca explorar alternativas innovadoras para proyectar la amplia oferta turística de la tierra colorada, identificar nichos de mercado emergentes y brindar metodologías prácticas para transformar el conocimiento técnico en productos de alto impacto para los visitantes.

La apertura de las disertaciones estará signada por una mirada inspiradora centrada en el rol del profesional de campo.

La Guía de Turismo Clarisa Reinaldo (MP-G-651), representante de la firma Experiencias del Salto, estará a cargo de la charla motivacional titulada "De la vocación a la acción: construir tu camino como guía de turismo".

Durante la presentación, la especialista abordará los desafíos operativos, la responsabilidad del guiado y la importancia del compromiso ético en la atención de los viajeros que eligen la provincia.

Seguidamente, se dará paso al taller central de la tarde denominado "Del producto a la experiencia: Marketing y Comunicación para posicionar tu marca turística".

Esta instancia de formación práctica será dictada por Mariela Dandeu, reconocida Coach Ejecutiva y de Equipos, especialista en mercadotecnia y consultora en Desarrollo Organizacional.

La capacitación aportará claves estratégicas orientadas a potenciar la identidad visual y comunicacional de los destinos del circuito central, adaptando las narrativas comerciales a las exigencias del turista moderno que busca vivencias auténticas y sustentables.

Esta actividad en el corazón de la franja central misionera se integra en un ambicioso programa anual impulsado por el CPTM para festejar sus 25 años de trayectoria.

El calendario de celebración incluyó a lo largo de los últimos meses diversas masterclasses temáticas y conferencias en formato virtual.

Asimismo, el esquema de encuentros presenciales —concebido con un criterio de estricto federalismo para recorrer las distintas regiones de la provincia— tuvo su puntapié inicial el pasado 23 de octubre en la ciudad de Posadas, continúa este fin de semana en Aristóbulo del Valle y tendrá su gran evento de cierre institucional el próximo 26 de noviembre en la emblemática ciudad de Puerto Iguazú.

La historia del CPTM se remonta a hace 25 años, cuando un grupo visionario de profesionales de la actividad decidió unirse con el propósito de conformar un espacio de representación legal e institucional sólido para defender los derechos laborales y jerarquizar la formación técnica en la región.

Misiones se destaca a nivel nacional por albergar maravillas naturales de jerarquía internacional como los Saltos del Moconá o las Cataratas del Iguazú, además de un vasto circuito de saltos, reservas biológicas y parques provinciales en el área de Aristóbulo del Valle y Salto Encantado.

En ese escenario, el rol del profesional en turismo resulta estratégico para ordenar la oferta, garantizar la seguridad de los turistas y promover la sustentabilidad ambiental.

A un cuarto de siglo de su nacimiento, el Colegio reafirma su vocación territorial garantizando capacitación continua y consolidando al turismo como uno de los motores económicos más dinámicos de Misiones.

Redacción RPD Noticias