4Geeks abre cursos en Argentina de marketing, ventas y otros

4Geeks, la empresa de educación en tecnología e IA con más de 8000 graduados desde 2015, abrió hoy en la Argentina su serie de cursos de IA por profesión: AI for Marketing, AI for Sales, AI for HR, AI for Data Analysis y AI for Realtors.

Cada curso cambia la formación genérica en «prompts» por un programa práctico centrado en un solo trabajo: los participantes usan las aplicaciones de su profesión y crean asistentes de IA que ahorran tiempo desde la primera semana.

“Nadie se levanta con ganas de ‘aprender IA’. Un reclutador quiere cubrir una vacante más rápido. Un corredor inmobiliario quiere responder a cada consulta antes que la competencia. Un especialista en marketing quiere la mejor campaña del año”, afirmó Marcelo Ricigliano, cofundador y CEO de 4Geeks.

“Por eso dejamos de enseñar IA en general y empezamos a enseñarla profesión por profesión. Venís con tu trabajo real y te vas con un sistema que hace parte de él por vos”.

La brecha que dejó la formación genérica en IA

En la Argentina, muchos profesionales ya abren un chatbot todas las semanas, pero pocos lo usan en serio para sacar el trabajo adelante.

Y la diferencia se paga: según PwC, los trabajadores con habilidades en IA ganan un 62% más que sus colegas en el mismo puesto, y LinkedIn calcula que el 70% de las habilidades de la mayoría de los empleos cambiará antes de 2030.

La formación genérica no la cierra, porque un vendedor y un responsable de RR. HH. no necesitan la misma IA.

Cinco cursos, cinco profesiones

AI for Marketing: investigar audiencias, crear piezas fieles a la marca y conectar la IA con las plataformas de anuncios.

AI for Sales: investigar prospectos, personalizar el contacto a gran escala y mantener el CRM al día.

AI for HR: redactar descripciones de cargo inclusivas, crear planes de incorporación a 30, 60 y 90 días y un asistente que responde a los empleados a toda hora, con un uso responsable.

AI for Data Analysis: consultar datos en lenguaje natural, crear tableros y convertir el análisis en una recomendación clara.

AI for Realtors: redactar anuncios, responder al instante a cada interesado y automatizar el papeleo para centrarse en cerrar operaciones.

Los cursos duran de cuatro a cinco semanas, son en línea y no exigen programar.

Incluyen una sesión individual con un instructor sénior, ayuda a toda hora de Rigobot, su tutor de IA, y un proyecto final que automatiza una tarea real del participante.

Quienes lo completan reciben un certificado de 4Geeks, y se puede pagar en cuotas mensuales.

“La IA no viene a reemplazar a las personas, viene a potenciarlas”, señaló Alejandro Sánchez, cofundador y director de Tecnología de 4Geeks. “Lo nuevo es que ahora podemos darle a cada profesión su propia caja de herramientas y actualizarla tan rápido como cambian las herramientas”.

Las empresas también pueden formar a departamentos enteros en su propio itinerario o pedir a 4Geeks un curso a medida para otra área.

Los estudiantes de 4Geeks califican sus programas con 4,9 sobre 5 en Course Report y SwitchUp.

Los cinco cursos ya tienen inscripciones abiertas en 4geeks.com. Marcelo Ricigliano está disponible para entrevistas sobre la IA y el futuro del trabajo.

Acerca de 4Geeks

Fundada en 2015, 4Geeks es The AI Reskilling Platform: una empresa de educación en tecnología e IA que ayuda a construir carreras de alta demanda mediante formación basada en proyectos, mentoría y orientación profesional.

Con más de 8000 egresados y operaciones en Estados Unidos, América Latina y Europa, 4Geeks ofrece cursos de IA por profesión junto a programas de AI Engineering, Full Stack Development y Data Science y Machine Learning, impulsados por sus propias herramientas de aprendizaje con IA, Rigobot y LearnPack. Más información en 4geeks.com.