Viviendas destechadas, postes caídos y sin víctimas fatales

El intendente Rosendo Fuchs y el jefe de la Unidad Regional II, comisario general Claudio Ludtke, confirmaron que solo hay daños materiales. Más de 80 efectivos trabajan en el lugar.

Un tornado golpeó este miércoles por la mañana la zona costera de Panambí, sobre el río Uruguay.

Pasó cerca de las 8:30. Dejó viviendas sin techo, postes y tendidos eléctricos en el suelo y la Ruta Provincial 5 bloqueada por algunas horas. Hasta el momento no se registraron víctimas ni personas lesionadas.

Puerto Panambí fue el epicentro. El intendente Rosendo Fuchs quiso llevar tranquilidad a las familias desde temprano: “No hubo víctimas, solo daños materiales, principalmente lo que son viviendas destechadas”.

El relevamiento lo hacen en conjunto el municipio, la Policía y Bomberos. Según detalló Fuchs, hay varios postes eléctricos caídos y la red de la zona del puerto también resultó afectada. La Ruta Provincial 5 ya quedó liberada gracias al trabajo del equipo vial municipal.

“No hay víctimas, no hay personas lesionadas, solo daños materiales”, repitió el intendente. Anticipó además que, cuando termine el relevamiento, el municipio informará “cuáles fueron los daños, cuántos daños fueron”.

Más de 80 efectivos en el terreno

El comisario general Claudio Ludtke, jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Misiones, informó que la fuerza se puso a disposición del municipio a través de la Jefatura y del Ministerio de Gobierno en cuanto se supo lo ocurrido.

“Estamos trabajando más de 80 efectivos policiales entre bomberos y unidades operativas. Tenemos muchos daños de consideración en viviendas, así que estamos asistiendo a todos los vecinos”, explicó.

La urgencia ahora son los techos. “En este momento hay un trabajo arduo de techado, con la colocación de carpas sobre las viviendas para resguardar los bienes y a las personas”, describió Ludtke.

Precisó que los daños se concentran en toda la zona costera, en Puerto Rosario y Puerto Panambí.

El jefe policial ratificó que no hay personas lastimadas y que los vecinos afectados, entre ellos los adultos mayores, están siendo asistidos. Calculó que el trabajo llevará “unas cuantas horas”. Durante el día, el municipio y la Policía darán juntos un nuevo reporte con el balance de los daños.

Redacción RPD Noticias