Feriado XL: Bancos cerrarán por cinco días consecutivos

Alerta temprana para todo el sector comercial, productivo y para los vecinos de Oberá y la región.

A partir de la primera semana de noviembre, el país enfrentará una parálisis financiera presencial que se extenderá por un lapso inédito de cinco días consecutivos.

Esta situación, que demandará una minuciosa planificación por parte de las empresas y los usuarios particulares, se produce por una combinación excepcional en el calendario: la tradicional celebración del Día del Bancario, empalmada con los feriados dispuestos por el Gobierno Nacional a raíz de la histórica visita del papa León XIV a la República Argentina.

Ante este escenario, resulta imperativo anticipar cualquier gestión que requiera asistencia en ventanilla.

El cronograma de inactividad bancaria marca su punto de inicio el próximo viernes 6 de noviembre.

En esta jornada se conmemora el Día del Bancario, una fecha que anualmente detiene la atención al público en todas las entidades del sistema financiero nacional, y que en esta oportunidad funciona como el preludio de un fin de semana largo sin precedentes.

Naturalmente, la interrupción de los servicios presenciales continuará durante los días de descanso habitual del sábado 7 y el domingo 8 de noviembre. Sin embargo, la pausa se prolongará a lo largo del lunes 9, jornada que ha sido decretada como feriado nacional en todo el territorio en honor a la llegada del Sumo Pontífice.

La complejidad operativa se agudiza el martes 10 de noviembre, fecha que completará el bloque de cinco días sin bancos.

Aunque los decretos gubernamentales establecieron que el feriado de ese martes tenga un alcance territorial limitado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba —jurisdicciones donde León XIV centrará sus actividades pastorales—, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió la Comunicación A 8487/2026.

Esta normativa de la autoridad monetaria dispuso la suspensión total de la actividad bancaria y de la compensación electrónica en todo el país, arrastrando a Misiones y al resto de las provincias a un cierre obligado de sus sucursales.

Para nuestra provincia, el retorno paulatino a la normalidad institucional está previsto para el miércoles 11 de noviembre, momento en el cual las sucursales en Oberá y toda Misiones volverán a levantar sus persianas.

Distinta será la suerte de la provincia de Buenos Aires, donde el cierre se extenderá un día más por las actividades papales programadas en la Basílica de Luján, postergando la reanudación de la atención presencial bonaerense recién para el jueves 12 de noviembre.

Desde nuestra redacción advertimos sobre los desafíos que este "apagón" presencial impondrá a la dinámica comercial local.

Si bien las entidades han garantizado que los usuarios podrán seguir utilizando el entorno digital —homebanking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos— para efectuar transferencias y pagos, la suspensión de la cámara compensadora el día martes 10 encierra un obstáculo.

Ciertas liquidaciones de tarjetas o acreditaciones interbancarias podrían registrar demoras considerables. Por ello, instamos a quienes deban afrontar vencimientos impositivos o pagos a proveedores a reestructurar sus fechas.

Además, ante el riesgo de desabastecimiento de billetes, el servicio de extracción de efectivo en comercios adheridos se perfila como una firme alternativa de contingencia.

El trasfondo de esta reconfiguración responde a una agenda papal de altísima intensidad, oficializada mediante el Decreto 1103/2026.

La travesía de León XIV iniciará el domingo 8, aterrizando a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Ese mismo día encabezará un homenaje en Plaza San Martín y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

El lunes 9, su recorrido incluirá una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, y reuniones con el mundo laboral en la UCA.

El martes 10, el Pontífice oficiará una misa matutina en Córdoba, para luego retornar a Buenos Aires y liderar una vigilia juvenil. Finalmente, el miércoles 11 visitará el penal de Devoto, dará una misa solemne en Luján y partirá rumbo a Lima.

La fe movilizará a millones, pero requerirá orden en las finanzas de cada hogar.

Redacción RPD Noticias