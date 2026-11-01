Reducción de presión tributaria y alivio comercial

En un contexto de complejidad macroeconómica, el municipio de Oberá apuesta por una estrategia audaz: reducir la presión tributaria directa sobre el sector productivo y comercial para dinamizar la economía local, sin descuidar las prioridades en materia de obra pública e infraestructura básica.

En la redacción de RPD Noticias analizamos los documentos oficiales remitidos al Concejo Deliberante, correspondientes al Presupuesto de Gastos y la Tarifaria.

Con nuestra mirada crítica habitual, desmenuzamos las políticas fiscales de la administración del intendente Pablo Hassan, descubriendo un proyecto que plantea un giro de timón en la relación entre el Estado y los contribuyentes.

Para comprender la magnitud de la gestión que se avecina, resulta imperativo mirar los números estructurales.

El Presupuesto 2026 contempla erogaciones totales por la suma de $33.915.000.000. La mayor tajada de recursos corresponde al Ejecutivo Municipal, al cual se le asignan $32.885.290.000.

El engranaje legislativo del Concejo Deliberante contará con $874.210.000, mientras que la Defensoría del Pueblo administrará $155.500.000.

Desde RPD Noticias observamos que la pauta macro fiscal marca un incremento de apenas un 15%. Esto impone un escenario restrictivo donde los recursos requerirán de un control milimétrico en la contención de los gastos operativos.

Sin embargo, la noticia que acapara nuestra atención radica en la política de alivio fiscal de la nueva Tarifaria.

El anuncio más resonante es la eliminación de la tasa de control de mercaderías en tránsito, padecida históricamente como la "casilla bromatológica".

Este tributo representaba un sobrecosto logístico que inevitablemente se trasladaba a las góndolas. Suprimir esta barrera impositiva dejará en el sector productivo un ahorro estimado en 150 millones de pesos.

Resulta fundamental aclarar que esta medida no significa luz verde a la desprotección sanitaria. Los rigurosos controles de inocuidad alimentaria continuarán realizándose, pero ahora las inspecciones se efectuarán directamente en los locales comerciales, evitando demoras en los accesos y eliminando el cobro de la tasa.

En sintonía con esta política de fomento privado, nuestra mesa destaca los potentes incentivos diseñados para los emprendedores. Aquellos vecinos que decidan iniciar una actividad comercial en Oberá gozarán de una exención del 100% en la tasa de inspección y comercio durante su primer año.

El incentivo se extiende al segundo año consecutivo, periodo en el cual solo deberán abonar un 50% de la alícuota. A este empujón financiero se le suma la operativa habilitación comercial exprés, un mecanismo que promete desterrar los laberintos burocráticos y otorgar licencias en un lapso récord de 24 a 72 horas.

Es una señal clara para generar empleo genuino en un mercado local que exige soluciones inmediatas a las demandas económicas.

Los beneficios no se agotan en el mostrador comercial. El vecino común también encuentra incentivos en esta reestructuración, que fija la Unidad Tributaria en $730,00. La Tarifaria consolida la figura del "Buen Contribuyente", otorgando a quienes mantengan al día su Tasa Inmobiliaria exenciones en trámites y acceso gratuito a emblemas turísticos, como el Complejo Salto Berrondo.

A su vez, en una medida de profundo impacto social, se anunció que el ingreso al Jardín de los Pájaros será totalmente gratuito para el público general. Esta decisión democratiza el acceso a este pulmón verde, permitiendo disfrutar del espacio sin enfrentar restricciones económicas.

Finalmente, desde RPD Noticias nos preguntamos: ¿Cómo se financia este esquema de exenciones?

La respuesta oficial apunta a una reorganización administrativa y la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar la recaudación.

A pesar del achique impositivo, la inversión física no se detiene.

El presupuesto de erogaciones de capital del Ejecutivo asciende a $2.999.150.000, con una inyección de $1.980.000.000 destinados al Plan de Trabajos Públicos.

Además, se garantizan $339.150.000 para el Presupuesto Participativo, asegurando obras nacidas de la voluntad vecinal, como la plaza en Villa Falk, el SUM en Villa Barreyro II, el techado en Cien Hectáreas y obras en Villa Marttos.

En conclusión, Oberá se encamina hacia un modelo de mayor desarrollo urbano y modernización del Estado, demostrando que otra forma de administrar los fondos públicos es posible en tiempos de crisis.

Redacción RPD Noticias