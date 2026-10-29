Pareja asesinada a puñaladas: el bebé dormía en el auto

La tranquilidad rural que habitualmente caracteriza a los caminos vecinales de la localidad de Los Helechos se vio brutalmente interrumpida durante las primeras horas de la mañana de este jueves.

Un descubrimiento dantesco paralizó por completo a los lugareños y movilizó a todas las fuerzas de seguridad de la zona centro de la provincia de Misiones.

Un hombre y una mujer, ambos jóvenes y residentes de la vecina ciudad de Oberá, fueron encontrados sin vida, con evidentes signos de haber sufrido un ataque feroz con armas blancas.

El cuadro, de por sí estremecedor, sumó un elemento desgarrador que conmovió hasta las lágrimas a los primeros efectivos en llegar al lugar: en el interior del vehículo que pertenecía a la pareja, durmiendo ajeno a la tragedia que lo rodeaba, se encontraba el pequeño hijo de ambos, de apenas dos años de edad, milagrosamente ileso.

El macabro hallazgo se materializó aproximadamente a las 8:30 horas, en el sector conocido popularmente como la Picada Sargento Cabral, un sendero terrado ubicado a unos 750 metros de la ruta provincial 5, un área habitualmente transitada por colonos y trabajadores rurales de esta región agrícola.

Fueron precisamente operarios de la Municipalidad de Los Helechos quienes, al realizar sus recorridas de rutina por la zona, advirtieron la presencia inusual de un automóvil Ford Fiesta Kinetic de color negro detenido a un costado del camino, en una posición que no dejaba de llamar la atención.

Al aproximarse, se toparon de frente con la peor de las escenas imaginables y de inmediato dieron aviso a la red de emergencias policiales, desencadenando un veloz despliegue de la Comisaría de Los Helechos de la Unidad Regional II (UR II).

Al arribar al sitio, los uniformados a cargo del Comisario General Claudio Ludtke procedieron a asegurar el perímetro. Las víctimas fatales fueron rápidamente identificadas: se trataba de Sergio Adrián Schulz, un hombre de 39 años de edad, y Griselda Yamilla Gritzmacher, una mujer de 29 años.

Ambos estaban domiciliados en la ciudad de Oberá, donde se dedicaban a la venta de distintos electrodomésticos.

La escena del crimen presentaba detalles espeluznantes que ahora son materia de un minucioso análisis forense: el cuerpo sin vida de Sergio Adrián fue encontrado recostado sobre el asiento del acompañante dentro del rodado, mientras que el cadáver de Griselda Yamilla yacía tendido en el suelo terrado, justo al lado del lateral izquierdo del automóvil, abriendo múltiples interrogantes sobre la dinámica de los aberrantes hechos.

Según las constataciones efectuadas in situ por los médicos policiales, ambos cuerpos presentaban severas lesiones que serían plenamente compatibles con heridas producidas por un arma blanca, sugiriendo un ataque de extrema violencia.

Sin embargo, el detalle que más impactó a los investigadores fue el rescate del pequeño hijo de dos años.

El menor continuaba durmiendo en el habitáculo. Inmediatamente, siguiendo los protocolos de rigor, el niño fue cuidadosamente retirado del lugar y trasladado de urgencia a un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Allí, un equipo interdisciplinario le brindó exhaustiva asistencia sanitaria, confirmando que se encontraba en perfecto estado físico, al tiempo que comenzó a recibir la indispensable contención psicológica frente a tamaño trauma.

Las averiguaciones permitieron establecer fehacientemente que la pareja tenía otro hijo en común, un niño de 9 años.

Este menor no se encontraba con ellos al momento del fatídico desenlace, ya que desde el miércoles había quedado bajo el cuidado de su abuela materna, un detalle temporal que resulta clave para reconstruir las últimas horas de vida de Schulz y Gritzmacher. Ambos niños están fuera de peligro y resguardados por su entorno familiar.

En el lugar del hallazgo, el hermetismo es absoluto. La causa ha recaído en manos del juez Diego Lafatta, titular del Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá, quien ordenó un trabajo a fondo junto a Bioquímica y la Policía Científica.

Estos equipos recolectan huellas y analizan rastros para dilucidar la mecánica exacta de tan escalofriantes muertes.

Redacción RPD Noticias