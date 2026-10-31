CELO: La Lista Rosa retuvo el poder con mayor participación

El escenario institucional de la ciudad de Oberá volvió a palpitar con fuerza este último viernes 30 de octubre, fecha trascendental en la que se desarrollaron las esperadas Asambleas Distritales de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO).

Desde la redacción de RPD Noticias, y absolutamente fieles a nuestro compromiso de brindar información analítica a toda la ciudadanía, decidimos realizar un profundo estudio comparativo utilizando los datos oficiales suministrados por la propia entidad.

Con nuestra mirada puesta estrictamente en los números, los porcentajes de adhesión y las tendencias históricas recabadas, este análisis nos permite desentrañar quiénes resultaron vencedores en las urnas y comprender a fondo el comportamiento de la masa societaria en un contexto que demanda cada vez mayor eficiencia en la gestión de los recursos.

El dato alentador y destacado de la jornada es el despertar del interés de los asociados por empezar a involucrarse activamente en el destino de la Cooperativa.

Al observar detenidamente la progresión de la cantidad de participantes a través de los diferentes distritos, nuestra mesa de redacción ha podido constatar una evolución sumamente positiva en los niveles de concurrencia ciudadana.

Mientras que en los comicios distritales del año 2025 las urnas habilitadas registraron la asistencia de 2.872 votantes, en esta flamante edición de 2026 la cifra de socios que se acercaron a ejercer su derecho ascendió a 3.328.

Si cruzamos meticulosamente esta estadística con el padrón total de 22.116 asociados que se encontraban habilitados para sufragar, se cristaliza un nivel de participación general del 15%.

Este volumen de asistencia a los cuartos oscuros representa, en la práctica, un 5% aproximado de aumento en la tasa de participación comunitaria si lo comparamos de manera directa con el ciclo electoral anterior.

Aunque un 85% de los socios empadronados aún opta por la apatía y decide no acudir a votar, este incremento de cinco puntos demuestra una paulatina recuperación de la confianza en los mecanismos democráticos que rigen la vida interna de la institución.

Adentrándonos de lleno en el terreno estrictamente electoral y en la compulsa de fuerzas, la balanza volvió a inclinarse de manera contundente hacia las filas del oficialismo, aunque presentando algunos matices que merecen ser analizados bajo nuestra mirada.

La Lista Rosa, histórico motor de la actual conducción cooperativa, logró cosechar un total de 2.246 votos netos. Esto se traduce en aproximadamente un 67,5% del respaldo del electorado que estuvo presente.

Si efectuamos una comparativa directa con su gran performance del año 2025, donde había logrado aglutinar el 72,49% de las voluntades, se advierte un ligero pero marcado retroceso porcentual en su caudal de adhesión relativa.

Sin embargo, resulta imperativo señalar de inmediato que esta leve merma no hizo mella alguna en su demoledora eficacia territorial.

La maquinaria oficialista exhibió un músculo organizativo formidable, lo que le permitió imponerse categóricamente y obtener la mayoría absoluta en la totalidad de los 20 distritos electorales en los que se divide la ciudad para este vital acto asambleario,.

Como consecuencia directa e inexorable de este triunfo generalizado en cada rincón del mapa del Departamento Oberá, la Lista Rosa se aseguró de antemano el control total y absoluto de la próxima Asamblea General Ordinaria.

El sistema electoral de representación vigente en la CELO determinó que la lista ganadora se adjudicara la totalidad de los escaños en disputa, otorgándole la abultada cifra de 236 delegados titulares y una cantidad idéntica de 236 representantes suplentes.

Por la vereda de enfrente, transitando el complejo camino de la oposición, la Lista Gris emergió como la única alternativa viable canalizando el descontento, la necesidad de recambio o la simple voluntad de alternancia de una porción nada despreciable de usuarios.

Esta facción alcanzó un total de 1.043 sufragios consolidados, lo que representa un muy meritorio 31,3% de los votos válidos.

A pesar de haber seducido con sus propuestas a prácticamente un tercio de los vecinos, la evidente atomización de apoyos y la supremacía oficialista en cada contienda dejaron a la oposición sin delegados, un detalle insoslayable del actual Estatuto de la Cooperativa, situación que amerita que se revea la posibilidad de la participación de las minorías en la próxima reforma estatutaria.

Para terminar de completar el trabajo estadístico de estos sufragios cooperativos que definen el rumbo de los servicios, resulta pertinente mencionar que apenas se registraron 29 votos en blanco (que llegan a 39 si se suman los nulos en las gráficas oficiales), una cifra marginal que pone en evidencia que los asistentes acudieron a las mesas con su decisión sumamente premeditada.

La contienda se polarizó al extremo, dejando una brecha o diferencia definitiva de 1.203 votos exactos entre ambas listas competidoras.

Más allá de las pasiones lógicas, los debates y las fricciones naturales que despierta cualquier contienda de esta enorme envergadura en nuestra comunidad, cabe destacar que la jornada cívica se desarrolló con total y elogiable normalidad operativa.

Todas las mesas funcionaron respetando los horarios y el proceso institucional fue validado celosamente por las autoridades competentes, contando con la atenta presencia in situ del veedor oficial del Ministerio de Acción y Cooperativa de la provincia, el Dr. David León, quien certificó la transparencia de un acto que ratifica el rumbo de la CELO por un nuevo período.

Redacción RPD Noticias