Sinergia artística: Oberá estrena el ciclo "En Obras"

La vibrante escena cultural de la ciudad de Oberá se prepara para marcar un nuevo hito en su agenda.

En un contexto donde las expresiones artísticas buscan derribar fronteras, la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario ha anunciado el lanzamiento oficial de "En Obras".

Se trata de un innovador ciclo cultural que se propone generar espacios genuinos de encuentro, debate y diálogo entre distintas disciplinas.

Esta apuesta busca promover experiencias inmersivas que integren de manera orgánica las artes visuales, la música en vivo y la rica literatura regional, ofreciendo a los ciudadanos una alternativa superadora frente a las tradicionales muestras estáticas.

El sustento conceptual de este flamante ciclo resulta tan profundo como atractivo.

Bajo la lúcida premisa de que una obra de arte nunca está verdaderamente terminada, sino que muta, se reinventa y encuentra constantemente nuevas formas de expresión en cada encuentro con el público, la iniciativa busca abrir las puertas a nuevas experiencias creativas.

La propuesta de "En Obras" radica en desmitificar la idea de la pieza artística como un objeto inerte depositado sobre un pedestal. Se intenta acercar las distintas manifestaciones del quehacer artístico a la comunidad, demostrando que la interacción humana y la mirada del espectador terminan de completar el sentido de cualquier creación estética.

Desde la organización han destacado que cada edición mensual será una invitación abierta y plural a descubrir, escuchar, contemplar y, sobre todo, compartir.

En este espacio, se entiende al arte no solo como una mera expresión destinada a ser exhibida pasivamente, sino como una experiencia vital que interpela los sentidos, genera vínculos comunitarios y transforma la percepción de la realidad.

El cronograma oficial establece que la tan esperada primera edición tendrá lugar este próximo martes 3 de noviembre, a partir de las puntuales 20:00 horas. El escenario elegido para el debut será el imponente Salón de Exposiciones de la Casa del Bicentenario, recinto especialmente acondicionado.

El evento albergará la inauguración de la muestra conjunta denominada "Experimento", una ambiciosa propuesta estética impulsada por el taller de escultura que dirigen los artistas Silvana Kelm y Mario Kitagrocki.

Ambos referentes plásticos vienen desarrollando una elogiable labor territorial, desplegando actividades formativas y creativas que tejen un puente cultural entre Posadas, Oberá y Aristóbulo del Valle.

La presentación de sus volúmenes y formas promete desafiar la percepción del espacio, invitando a los asistentes a transitar entre las obras y descubrir las texturas y los mensajes ocultos en cada material moldeado por estos talentosos escultores de nuestra provincia.

La velada inaugural no se agotará en la contemplación visual, ya que la apertura contará además con un exquisito ensamble entre música y literatura, materializando el espíritu interdisciplinario del ciclo.

La reconocida artista Silvia Zabzuk será la encargada de aportar la dimensión sonora al evento, presentando "Pequeños milagros".

Este concierto íntimo y de profunda sensibilidad, es una invitación a detener el ritmo de la rutina para descubrir la magia que reside en las pequeñas cosas de la existencia. Los acordes de Zabzuk dialogarán en tiempo real con las esculturas exhibidas, creando una atmósfera envolvente que promete cautivar por completo a todos los presentes en el recinto.

Para coronar esta sinergia de talentos, la jornada se complementará con la participación de la escritora Hilce Liliana Díaz, quien llevará adelante una lectura de textos de su autoría.

La palabra hablada, cargada de matices poéticos, se entrelazará con las notas musicales y los volúmenes escultóricos, demostrando que las barreras entre las ramas del arte son apenas divisiones teóricas.

A través de esta integral propuesta, la Casa del Bicentenario suma un valioso espacio para el intercambio cultural, un refugio indispensable donde las distintas disciplinas dialogan de igual a igual, y la cultura local se convierte en una experiencia compartida y profundamente transformadora.

Redacción RPD Noticias