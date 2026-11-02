Alberdi alzó la voz contra el maltrato en la tercera edad

La localidad de Campo Grande se convirtió en el epicentro de un debate tan necesario como impostergable: la protección integral de nuestros abuelos.

Allí se llevó a cabo el "Primer Foro Provincial por las Personas Adultas Mayores", un espacio de reflexión institucional que operó bajo un lema contundente y un llamado directo a la acción ciudadana: "Contra las violencias hacia las personas mayores - Involucrate".

Esta premisa no es menor, ya que busca desterrar el silencio y la indiferencia que muchas veces envuelven a esta problemática silenciosa, invitando a la sociedad a comprometerse.

La jornada fue impulsada conjuntamente por el Gobierno de Misiones, el Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Gerontología y la Subsecretaría de Relación con la Comunidad y Violencia del Ministerio de Gobierno.

Esta multiplicidad de actores estatales demuestra que el abordaje de la tercera edad exige una mirada transversal y multidisciplinaria. El objetivo primordial de este primer foro fue concientizar, prevenir situaciones de abuso y promover activamente el buen trato.

Cuando hablamos de violencias hacia los adultos mayores, el espectro es dolorosamente amplio e incluye el maltrato psicológico, el abandono familiar, la negligencia e, incluso, la violencia económica o patrimonial, abusos que suelen quedar en la total impunidad.

En este escenario de debate provincial, la localidad de Colonia Alberdi marcó una fuerte presencia institucional, demostrando que la agenda gerontológica es una prioridad para la gestión municipal.

En representación de la comuna, encabezó la comitiva el propio intendente, el Dr. Juan Gonzalez, acompañado por Isabel Puszko, referente del área de Acción Social.

La participación de las máximas autoridades locales envía un mensaje claro: el Estado asume la responsabilidad indelegable de velar por quienes forjaron las bases de nuestro pueblo. Las políticas de contención requieren de un territorio activo, donde los funcionarios conozcan las realidades de sus vecinos más añosos para articular soluciones efectivas con los estamentos provinciales.

Pero quizás el aspecto más valioso de la jornada fue la participación directa de los propios abuelos de Colonia Alberdi.

La comitiva local estuvo enriquecida por la presencia de los representantes de los tres activos grupos de la tercera edad del municipio, espacios vitales para la plena socialización. Allí estuvieron Violeta Caballero, llevando la voz del grupo "Volver a Sonreír"; Miguel Herculano, por el espacio "Abuelos Unidos"; y Luci Konrad, por la agrupación "Amigos de Jesús".

Desde RPD Noticias destacamos el rol fundamental de estos clubes. No son meros lugares de recreación; son escudos protectores donde los adultos mayores tejen redes de solidaridad, comparten inquietudes y se cuidan entre sí ante cualquier vulneración de derechos.

El encuentro en Campo Grande permitió un riquísimo intercambio de experiencias entre las distintas localidades de la provincia. Sirvió como caja de resonancia para visibilizar la problemática de la violencia hacia las personas mayores, sacándola del ámbito estrictamente privado para colocarla en la agenda pública.

Asimismo, el foro fue una herramienta fundamental para fortalecer el trabajo articulado entre la provincia y los municipios, entendiendo que las normativas diseñadas en los despachos ministeriales solo cobran verdadera vida cuando son ejecutadas con empatía, recursos y cercanía en el territorio local para seguir acompañando de forma integral, afectuosa y efectiva a la totalidad de nuestros queridos y respetados adultos mayores.

Para concluir, este Primer Foro Provincial nos deja una profunda reflexión. Proteger a nuestros adultos mayores no es un simple acto de caridad, es un imperativo ético y un mandato inquebrantable de derechos humanos.

Reivindicar su vasta sabiduría, garantizar su acceso a la salud integral y asegurarles un entorno barrial y familiar libre de violencias es la manera más genuina de honrar nuestra propia historia.

Colonia Alberdi, con su activa participación institucional, demostró estar a la altura de este inmenso desafío, marcando el rumbo hacia una comunidad más justa y profundamente agradecida con sus pioneros.

Redacción RPD Noticias