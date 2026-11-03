Hoy vuelve la Feria Impulso Local en la Plazoleta Güemes

La ciudad de Oberá se alista para vivir una nueva y colorida jornada dedicada a la producción sustentable, el emprendedurismo y el consumo responsable de cercanía.

El Gobierno de la Ciudad de Oberá, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, confirmó la realización de una nueva edición de la ya tradicional feria "Impulso Local", un encuentro comercial y comunitario que se ha consolidado como una cita ineludible para la familia obereña.

La cita está programada para este martes, a partir de las 6:30 horas, en el emblemático predio de la Plazoleta Güemes, un espacio neurálgico del casco urbano que volverá a transformarse en un dinámico mercado al aire libre donde la chacra y la zona urbana estrechan sus manos.

Esta valiosa propuesta busca acercar a la mesa de las familias de la ciudad una oferta diversa, fresca y de altísima calidad elaborada íntegramente por productores y emprendedores locales.

Quienes recorran los diferentes puestos desplegados en la plazoleta encontrarán una variada paleta de productos que abarca desde panificados artesanales, pastas frescas elaboradas en la misma jornada, conservas y envasados tradicionales, hasta lácteos de factura regional y una vistosa selección de frutas y verduras de estación cosechadas apenas unas horas antes en las quintas de la Zona Centro.

Esta modalidad de venta directa promueve hábitos alimenticios saludables y dinamiza la economía local, asegurando precios accesibles para los consumidores y un margen equitativo para el trabajador de la tierra.

El esquema organizativo dispuesto por el municipio establece que la Feria Impulso Local mantenga su esquema habitual de presencia continua en puntos clave del mapa urbano.

De este modo, cada primer martes de mes la Plazoleta Güemes recibe a cientos de vecinos desde las primeras horas de la mañana, mientras que la réplica del evento en el edificio de Tribunales (Palacio de Justicia) continúa desarrollándose el primer jueves de cada mes.

Esta duplicidad estratégica descentraliza la comercialización directa y facilita que trabajadores de la administración pública, profesionales de la justicia y residentes de barrios alejados accedan con facilidad a alimentos frescos de excelente calidad sin intermediación.

El contexto socioeconómico de la provincia de Misiones le otorga a estas ferias un rol estratégico fundamental. La región de Oberá, caracterizada por su fuerte impronta de agricultura familiar y emprendedurismo rural, encuentra en estos canales de comercialización corta una respuesta concreta frente a la intermediación comercial excesiva.

Históricamente, la distancia entre las chacras productoras y los centros de consumo urbano generaba sobrecostos que perjudicaban tanto al productor como al comprador final.

A través de la gestión municipal, "Impulso Local" actúa como un puente directo que potencia la rentabilidad de las familias campesinas y al mismo tiempo protege el bolsillo de los vecinos frente a la creciente inflación.

Desde la Dirección de Desarrollo Económico local destacan que esta feria no es un hecho aislado, sino parte de una política integral de apoyo sostenido a la microeconomía y a la economía popular.

Además de garantizar los estantes y la infraestructura en espacios públicos, el municipio brinda asesoramiento técnico constante, capacitaciones en buenas prácticas de manipulación de alimentos, técnicas de envasado, costos de producción y comercialización digital.

De esta manera, "Impulso Local" actúa como una incubadora viva donde pequeños proyectos familiares pueden testear sus elaboraciones, ganar visibilidad en el mercado local y construir un vínculo perdurable con una comunidad que valora el trabajo autóctono.

Las autoridades municipales invitan cordialmente a toda la ciudadanía de Oberá y municipios aledaños a sumarse a esta fiesta de la producción local este martes a partir de las 6:30 horas en la Plazoleta Güemes.

Para optimizar la experiencia de compra y colaborar activamente con el cuidado del medio ambiente, se sugiere a los asistentes concurrir temprano y llevar sus propias bolsas reutilizables o canastos.

Con esta iniciativa, la Capital del Monte reafirma su compromiso con el desarrollo económico inclusivo, el apoyo incondicional a sus productores locales y el fortalecimiento del tejido social de la ciudad.

Redacción RPD Noticias