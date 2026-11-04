Herrera Ahuad propuso el puente Candelaria–Campichuelo

En un paso institucional clave para la integración física de la región, las intensas gestiones que lleva adelante la Provincia de Misiones para concretar un nuevo viaducto internacional con la República del Paraguay sumaron un respaldo estratégico en el Congreso de la Nación.

El diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, actual presidente del bloque Argentina Federal, formalizó la presentación de un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados con el objetivo de dar aval parlamentario a los acuerdos bilaterales y acompañar los trabajos destinados a construir el ansiado puente internacional entre la localidad misionera de Candelaria y la bahía paraguaya de Campichuelo.

La iniciativa del exgobernador y legislador nacional busca otorgar volumen político y reconocimiento federal al trabajo de articulación territorial iniciado por el mandatario provincial, Hugo Passalacqua, junto a las autoridades del Departamento de Itapúa.

El planteo ingresó formalmente a la Cámara Baja con el firme propósito de colocar en la agenda de prioridades del Gobierno central la expansión de la infraestructura fronteriza, una demanda histórica orientada a agilizar la conectividad, dinamizar el intercambio comercial binacional y ampliar de forma sustancial las oportunidades de desarrollo social y productivo a ambos lados del río Paraná.

El proyecto redactado por Herrera Ahuad toma como antecedente insoslayable el acuerdo marco de cooperación suscripto por el gobernador Passalacqua y el gobernador del Departamento de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve.

Aquel entendimiento bilateral estableció un horizonte de trabajo conjunto por el término de tres años, contemplando el abordaje coordinado de áreas operativas fundamentales como infraestructura, salud pública, educación, producción agrícola, innovación científica y esquemas de seguridad transfronteriza.

Dentro de ese listado de prioridades de integración, la planificación y ejecución del cruce físico Candelaria–Campichuelo fue posicionada como la obra insignia.

Con el ingreso del expediente al Parlamento, la dirigencia misionera pretende que el Congreso de la Nación reconozca formalmente el valor geopolítico de la obra y propicie el involucramiento directo de los organismos competentes del Estado nacional, dado que la construcción de infraestructura de carácter internacional excede las facultades estrictamente provinciales y requiere de convenios bilaterales específicos, estudios de factibilidad técnica y esquemas de financiamiento consensuados entre las Cancillerías de Argentina y Paraguay.

La novedad parlamentaria se produjo en perfecta sincronía con un renovado impulso político en el plano internacional.

En los últimos días, el gobernador Hugo Passalacqua ratificó que la integración con el país vecino ocupa un lugar prioritario en la hoja de ruta institucional de Misiones.

Durante su viaje a la ciudad de Encarnación para presenciar la asunción del nuevo intendente municipal, Sebastián Remesowski, el mandatario provincial volvió a enfatizar la urgencia de ampliar de manera drástica la infraestructura vial en la frontera.

"Es una consolidación de la hermandad que tenemos los paraguayos y los misioneros. Son momentos en los que hay que estar, cuando se reinicia un período, se renueva la esperanza y los lazos. Tenemos mucha expectativa de hacer cosas en conjunto", subrayó Passalacqua durante su presencia en suelo itapuense, remarcando la fuerte impronta cultural e histórica que une a ambas márgenes del río.

En ese marco, el jefe del Ejecutivo misionero fue contundente respecto al diagnóstico estructural del cruce fronterizo: "Necesitamos otro puente, sí o sí, es nuestra lucha. No es utópico, hay que trabajar, estoy muy optimista".

Asimismo, el mandatario enfatizó la responsabilidad de la clase política para solucionar los cuellos de botella operativos: "Partiendo de la base, los pueblos están unidos, los que tenemos que estar unidos y a la altura de la situación somos nosotros".

Actualmente, el viaducto internacional San Roque González de Santa Cruz —que une las ciudades de Posadas y Encarnación desde su inauguración en la década de 1990— absorbe de manera casi exclusiva la totalidad del flujo peatonal, vehicular y comercial de la zona.

Esta concentración desmedida genera constantes colapsos operativos, prolongadas demoras en las áreas de control migratorio y aduanero, y un severo desgaste de la infraestructura existente, afectando de forma directa la vida cotidiana de miles de ciudadanos que cruzan a diario por motivos laborales, familiares o comerciales.

En este complejo escenario, el trazado proyectado para la conexión Candelaria–Campichuelo se perfila como una alternativa logística estratégica de altísimo impacto.

La obra no solo permitiría descongestionar el tránsito vecinal e industrial del área metropolitana Posadas–Encarnación, sino que conformaría un nuevo corredor de transporte de cargas y vehículos particulares.

Desde la perspectiva del ordenamiento territorial, el puente empalmaría en el margen argentino con la Ruta Nacional 12 y en el sector paraguayo con las rutas nacionales 1 y 6, dos de las arterias viales más gravitantes para la salida de la producción agroindustrial de Itapúa y el sur del país vecino.

Si bien la declaración impulsada por Herrera Ahuad en la Cámara de Diputados no contempla de forma directa la asignación de partidas presupuestarias ni dispone la ejecución inmediata de los trabajos viales, constituye un gesto institucional decisivo para comprometer al Gobierno federal en las mesas de negociación bilateral.

Misiones despliega así una estrategia coordinada en dos frentes simultáneos: la gestión diplomática y territorial que lidera Passalacqua en la región, y la trinchera parlamentaria en Buenos Aires para transformar un proyecto histórico en una política de Estado nacional.

Marcelo Telez