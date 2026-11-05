Destrozos y corte masivo de energía tras el temporal

Un violento temporal azotó durante la mañana del miércoles 4 de noviembre a la localidad de Puerto Panambí y sus zonas rurales de influencia, provocando un escenario de severa emergencia en la infraestructura pública de distribución eléctrica.

De acuerdo a un comunicado emitido por la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO), los destrozos causados por las destructivas ráfagas de viento y la intensa caída de vegetación obligaron a la interrupción total del suministro, el cual se mantendrá suspendido durante el resto de la jornada y buena parte del jueves mientras las cuadrillas de operarios intentan reparar las instalaciones colapsadas.

El fenómeno meteorológico se desató con inusitada violencia en la franja costera del río Uruguay, afectando de lleno al ejido urbano de Puerto Panambí y a una extensa nómina de parajes y colonias productivas de la zona centro-sur misionera. Entre las áreas más perjudicadas por los daños estructurales se encuentran el propio Puerto Panambí, Paraje El Doradito, Paraje Pedregullo, Tres Vertientes, Paraje Juncal, Paraje Tomás Guido y Paraje Mbororé, junto a sus respectivos sectores de influencia.

Asimismo, las autoridades, que se hicieron presentes desde el primer momento en el lugar, informaron que la trascendental Línea Panambí —desde el Kilómetro 7 en la derivación hacia el municipio de Florentino Ameghino— quedó completamente fuera de servicio debido al colapso de sus tendidos principales.

La magnitud de la tormenta dejó un tendal de cables y conductores cortados, decenas de postes caídos sobre el terreno y gruesas especies arbóreas que cedieron ante las ráfagas, impactando directamente sobre las redes de media y baja tensión.

En varios tramos, la fuerza del viento provocó la rotura de herrajes, aisladores y estructuras enteras de sostén, requiriendo el despliegue de maquinaria pesada y personal especializado para lograr el despeje de los trazados viales y la reconstrucción de las líneas.

Frente a la gravedad de la contingencia, la cúpula de la entidad cooperativa se desplazó hasta las áreas más castigadas para evaluar in situ el impacto del temporal y coordinar los operativos de emergencia.

La recorrida por el territorio estuvo encabezada por la presidenta de la CELO, Ing. María Emilia Pires, quien estuvo acompañada por el vicepresidente Rubén Martínez, el subgerente operativo del área de Energía Eléctrica, Ing. Matías Debiluk, y el consejero Alex Wutzke.

Durante la inspección por los parajes rurales y la franja costera, las autoridades constataron los graves daños materiales y mantuvieron contacto directo con los trabajadores que llevan adelante las maniobras de recuperación.

Este fenómeno meteorológico se inserta en una recurrente seguidilla de eventos climáticos extremos que golpean con fuerza la geografía misionera durante la temporada estival y primaveral.

La combinación de vientos huracanados, intensas lluvias en cortos períodos de tiempo y la frondosa masa arbórea propia del paisaje regional representa una amenaza constante para las extensas líneas aéreas de distribución rural que interconectan la zona centro.

La vulnerabilidad de estas redes —que atraviesan terrenos accidentados, cerros y áreas de difícil acceso vehicular— suele complicar el desplazamiento de las grúas y los camiones de mantenimiento, dilatando los tiempos técnicos de reposición del servicio.

Desde la conducción operativa de la CELO enfatizaron que el personal técnico continuará trabajando de manera ininterrumpida y a destajo en las zonas afectadas, supeditando el avance de las tareas de reconexión a las condiciones de seguridad en el terreno.

Por el momento, las autoridades reiteraron la advertencia a la población de extremar los cuidados, evitar transitar cerca de árboles desgajados o cables que se encuentren caídos sobre la vía pública y reportar cualquier anomalía a las guardias de emergencia.

Con las cuadrillas desplegadas en la colonia y en el pueblo, Panambí encara horas críticas para lograr restituir la normalidad en el servicio eléctrico.

Redacción RPD Noticias