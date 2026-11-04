Garuhapé celebró 80 años con duras críticas a Nación

La localidad de Garuhapé vistió sus mejores galas para conmemorar este miércoles 4 de noviembre ocho décadas de vida institucional, rememorando aquel hito fundacional de 1946.

En un acto central marcado por la emotividad comunitaria pero también por un fuerte contenido político, la celebración sirvió de escenario para que el Gobierno de Misiones ratificara su impronta de gestión territorial frente a la compleja coyuntura económica que atraviesa la República Argentina.

En representación formal del gobernador Hugo Passalacqua, el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, encabezó las actividades oficiales junto al intendente municipal, Gerardo Schmied, acompañados por jefes comunales de municipios vecinos, legisladores provinciales, autoridades de las fuerzas de seguridad, delegaciones escolares y vecinos que se congregaron desafiando las inclemencias del tiempo.

Durante su alocución ante la comunidad, Sartori puso en valor el esfuerzo cotidiano de las administraciones locales para dar respuestas operativas inmediatas en un contexto adverso.

En ese marco, definió a los intendentes misioneros como "custodios y defensores de la población ante la falta de empatía del poder central".

El ministro jefe de Gabinete cuestionó abiertamente la "frialdad" que, a su criterio, exhibe la administración nacional hacia las necesidades del interior profundo.

"Tienen más preocupación por lo que sucede en Estados Unidos que por la realidad de los argentinos", disparó Sartori, remarcando la necesidad ineludible de que los dirigentes provinciales y municipales mantengan un contacto directo, diario y permanente con los vecinos para canalizar y atender sus demandas más urgentes.

Al repasar la historia local, el funcionario reivindicó el coraje de los primeros pobladores que se radicaron en el municipio a mediados del siglo XX en condiciones de marcada precariedad. "Esa gente venía con poco, pero tenía algo muy importante: estaba decidida a transformar este lugar en un lugar lindo, en el lugar del mundo que eligieron", expresó Sartori.

En su mensaje, que combinó su visión ministerial con su previa experiencia como intendente de Campo Grande, vinculó esa mística pionera con la resiliencia constitutiva del pueblo misionero. Asimismo, recordó que la provincia alberga más del 52% de la biodiversidad biológica de la Argentina, un patrimonio natural estratégico que demanda la alta responsabilidad de preservar el ambiente sin detener la marcha del desarrollo socioeconómico.

Frente al sombrío panorama financiero que impacta en los hogares de Misiones, el ministro hizo un llamado contundente a mantener las expectativas colectivas y la fuerza productiva.

"Con los sueños y las esperanzas golpeados por la situación económica del país, hay que afrontar la coyuntura nacional con trabajo y esperanza, y construir las condiciones para lo que viene. El misionero no se achica, es optimista y tiene esa decisión firme de avanzar, de seguir y de crecer", enfatizó con firmeza, instando a fortalecer el entramado social en momentos de incertidumbre nacional.

A su turno, el intendente Gerardo Schmied enfocó su discurso en el valor del legado histórico como cimiento ético para planificar el crecimiento de las próximas décadas.

El jefe comunal señaló que estos 80 años sintetizan ocho décadas de decisiones valientes de hombres y mujeres que eligieron la selva misionera para afincar a sus familias, superando todo tipo de carencias con esfuerzo y vocación de progreso.

"No estamos acá para aplaudir y mirar hacia atrás, sino para tomar el ejemplo de cada uno de ellos y ver al futuro", sostuvo el mandatario comunal frente a los vecinos y las autoridades presentes.

Schmied ahondó en los desafíos contemporáneos de la administración local, señalando que administrar los recursos públicos en tiempos de escasez requiere priorizar metas claras y dar pasos sostenidos pero firmes.

"Gestionar no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Necesitamos crecer más y estoy muy seguro de que lo vamos a lograr", afirmó.

En esa línea, el jefe municipal enfatizó que la vocación de servicio no se circunscribe a la figuración mediática ni al ceremonial tradicional.

"Ser intendente hoy no pasa por cortar cintas o hacer inauguraciones, sino por construir día a día con todas las adversidades que puedan presentarse", aseveró, destacando la continuidad de las obras públicas ejecutadas en el ejido urbano con el respaldo técnico y financiero del Gobierno provincial.

Ubicada sobre la estratégica arteria de la Ruta Nacional 12 y sobre la margen del río Paraná, Garuhapé se ha consolidado como un nodo productivo e industrial gravitante en el departamento Libertador General San Martín, destacándose por su producción forestoindustrial, la citricultura y un creciente perfil turístico vinculado a sus cursos de agua y atractivos naturales como la Gruta India.

El 80° aniversario ratificó el compromiso inquebrantable de sus habitantes por sostener la senda del desarrollo sustentable con autonomía y trabajo genuino.

Redacción RPD Noticias