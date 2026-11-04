La EPET 3 competirá en el Desafío ECO YPF 2026

En una muestra de respaldo a la innovación tecnológica y a la educación técnica de la Capital del Monte, el Concejo Deliberante de Oberá aprobó en su última sesión ordinaria la Declaración de Interés Municipal para la participación de la Escuela Provincial de Educación Técnica N.º 3 “Polonia” en el prestigioso certamen nacional Desafío ECO YPF 2026.

A la distinción institucional se sumó la aprobación de un aporte económico destinado a solventar parte de los costos de traslado y logística de la delegación estudiantil que representará a la ciudad y a la provincia de Misiones en una de las competencias académicas de movilidad sustentable más importantes del país.

El evento se llevará a cabo entre el 6 y el 8 de noviembre en las instalaciones del Autódromo Eusebio Marcilla, en la ciudad bonaerense de Junín.

Hasta allí viajarán los alumnos de sexto año junto a sus profesores guía para poner a prueba el monoplaza eléctrico de emisión cero denominado "Modelo 19.01", una unidad que fue íntegramente diseñada, ensamblada y testeada por la comunidad educativa en los talleres del establecimiento.

La construcción del vehículo requirió de un enfoque multidisciplinario en el que los futuros técnicos volcaron saberes avanzados en mecánica, electricidad, electrónica, diseño asistido por computadora (CAD) y normativas de seguridad vial y deportiva.

El objetivo central de la competencia no se reduce a la velocidad, sino que premia la máxima eficiencia energética, la solidez estructural, la aerodinámica y el manejo responsable, promoviendo el desarrollo de alternativas no contaminantes para el transporte urbano del futuro.

El profesor Guillermo Pic remarcó el impacto motivacional que generó el respaldo del cuerpo deliberativo: "Para nosotros significa mucho. Estamos muy agradecidos al Concejo Deliberante y a la Municipalidad de Oberá. Los chicos están fervientes por el viaje, están preparados y quedan algunos retoques en el vehículo".

Asimismo, el docente resaltó el valor pedagógico de la experiencia al observar cómo las teorías del aula se materializan en una ingeniería funcional y competitiva.

Por su parte, el estudiante Axel Barasz detalló el exigente camino recorrido hasta alcanzar la línea de partida.

La oportunidad de inscribirse surgió tras obtener una beca otorgada por el Automóvil Club Argentino (ACA), la cual les proveyó el kit estándar compuesto por el motor eléctrico, el controlador y el juego de baterías. "Fue bastante estresante por momentos, porque requiere mucho pensar, idear y planificar cómo armar el monoplaza", confesó el alumno.

Además de las horas dedicadas al taller, el equipo asumió la gestión de financiamiento externo, desplegando campañas de difusión que sumaron el apoyo de empresas locales, comerciantes, familiares y vecinos de la zona central de Misiones.

El concejal Aníbal Ramírez, impulsor de los proyectos aprobados en el recinto, valoró el compromiso social y la vocación de la institución: "Es importante reconocer el trabajo que vienen haciendo, dedicando muchísimo tiempo, incluso fuera de sus horarios habituales de estudio y trabajo. Este vehículo es el resultado de años de formación y de todo el conocimiento que los chicos fueron adquiriendo".

Del mismo modo, el edil instó a la ciudadanía a defender la escuela pública como espacio generador de talentos aplicados al progreso científico y productivo de la región.

El Desafío ECO YPF reúne anualmente a más de un centenar de escuelas técnicas de todo el territorio argentino, consolidándose como un espacio formativo clave para la concientización ambiental.

En este contexto, Misiones vuelve a posicionarse como un polo de referencia en la formación tecnológica orientada a la sustentabilidad. Con el chasis a punto y la logística resuelta gracias al esfuerzo colectivo, la delegación obereña de la EPET N.º 3 inicia su viaje con el sueño de dejar en lo más alto la bandera de la educación pública misionera.

Redacción RPD Noticias