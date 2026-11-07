Entregaron 200 anteojos en barrios posadeños

El Gobierno de la Provincia de Misiones, a través del Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud, consolidó un masivo despliegue territorial en la capital provincial en el marco del programa integral "Construí tu Futuro".

Durante dos intensas jornadas de trabajo comunitario desarrolladas el jueves 5 y viernes 6 de noviembre, la iniciativa estatal desembarcó en los populosos vecindarios de Itaembé Guazú y Parque Adam, ofreciendo una amplia batería de servicios de atención médica, prestaciones de salud visual, contención social y trámites administrativos de manera gratuita para cientos de familias posadeñas.

Las intervenciones comunitarias tuvieron como sedes operativas la Escuela N.º 960 en el sector de Itaembé Guazú y la Escuela de Comercio N.º 18 en Parque Adam.

En ambos establecimientos escolares se concentraron las actividades destinadas primordialmente a mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes.

Uno de los puntos de mayor convocatoria y demanda fue la atención oftalmológica gratuita: durante el operativo se practicaron 181 controles integrales de la agudeza visual y se concretó la entrega efectiva de 200 anteojos recetados a estudiantes en edad escolar, permitiendo resolver de forma inmediata problemas de visión que impactan directamente en el rendimiento pedagógico y en el desarrollo cotidiano de los menores.

Esta prestación en salud visual se logra gracias a la articulación técnica entre el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, conducido por Fernando Meza, y el camión sanitario del programa nacional "Ver para Ser Libres", dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Mediante este esquema de coordinación interinstitucional y logística en el territorio, el móvil equipado con tecnología óptica atiende a niños y jóvenes de entre 6 y 17 años, realizando las pruebas de refracción en el lugar y confeccionando los anteojos en el momento sin costo alguno para sus familias.

Además del área de oftalmología, los operativos de "Construí tu Futuro" desplegaron una cobertura sanitaria multidisciplinaria en colaboración con profesionales del Ministerio de Salud Pública de Misiones y del Instituto de Previsión Social (IPS).

En las aulas acondicionadas de las escuelas, los vecinos accedieron a controles clínicos de peso y talla, atención en enfermería, consultas médicas generales y la aplicación de dosis para completar el calendario oficial de vacunación. Paralelamente, la salud de las mascotas tuvo su espacio con la participación de la Fundación GAIA, que brindó atención veterinaria y asesoramiento a los dueños de animales domésticos.

La jornada en el barrio Itaembé Guazú contó asimismo con la presencia estratégica del móvil del Registro Provincial de las Personas. En dicha unidad, los residentes del complejo habitacional pudieron gestionar la renovación de DNI, cambios de domicilio y actualizaciones de documentación personal sin la necesidad de trasladarse hasta la sede central.

De forma complementaria, el programa Centros de Familia concretó nuevas inscripciones y distribuyó tarjetas destinadas a garantizar que niños y adolescentes de la zona accedan a actividades culturales, deportivas y artísticas en sus respectivas comunidades.

Desde la cartera de Desarrollo Social destacaron que esta metodología de abordaje territorial responde a la premisa de simplificar el acceso a los derechos básicos de la población.

La concentración de múltiples áreas gubernamentales en un mismo espacio físico optimiza el uso de los recursos públicos y ahorra tiempo y costos de pasajes a las familias trabajadoras, evitando el peregrinaje por distintas dependencias estatales alejadas de sus hogares.

Ante la gran respuesta de la ciudadanía, el Ministerio confirmó que el cronograma de "Construí tu Futuro" continuará su recorrido por la capital misionera durante la próxima semana con cuatro nuevas escalas estratégicas:

Martes 10 de noviembre: Villa Cabello – Escuela Primaria N.º 730.

Miércoles 11 de noviembre: Villa Poujades – Escuela N.º 789.

Jueves 12 de noviembre: Sol de Misiones – Escuela N.º 952.

Viernes 13 de noviembre: Lavalle y Brown – Escuela Normal N.º 10.

Con este despliegue semanal, la gestión provincial reafirma la decisión política de mantener una presencia activa y directa en el territorio, respondiendo con soluciones concretas a las demandas sanitarias y sociales de los barrios posadeños.

Redacción RPD Noticias