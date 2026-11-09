Oberá Nocturna 2026 presentó su grilla oficial

La Capital del Monte se prepara para convertirse nuevamente en el epicentro audiovisual del género fantástico y de suspenso con la llegada de la 4.ª edición del Ciclo de Cine de Terror "Oberá Nocturna".

Bajo la sugerente consigna "Mitos que solo la selva deja ver", el evento se desarrollará del 13 al 15 de noviembre en las emblemáticas instalaciones del Cine Teatro Oberá – Espacio INCAA, ofreciendo tres intensas jornadas de exhibiciones, formación académica y arte comunitario con entrada totalmente libre y gratuita.

La propuesta cinematográfica de este año reúne tres largometrajes destacados de la escena nacional y regional.

La apertura del viernes 13 estará centrada en el largometraje nacional El Susurro. La función se complementará con una charla magistral encabezada por los reconocidos productores Fernando Díaz y Roxana Ramos —vinculados al resonante éxito de Cuando Acecha la Maldad—, quienes compartirán sus aprendizajes sobre el desarrollo de proyectos y la producción de género en la Argentina.

El sábado 14 llegará uno de los momentos más esperados por el sector audiovisual misionero: el estreno provincial y regional de Mitra – Apaga la luz para poder ver.

Esta producción íntegramente realizada en Misiones contará con la presencia en sala de sus realizadores, entre ellos Diego Bellocchio, Yamila Barnasthpol, la actriz principal Desirée Salgueiro y el equipo técnico de Montecine.

El cierre de la noche estará acompañado por una demostración en vivo de maquillaje FX, caracterización y dirección artística a cargo de Mónica Acuña y Macarena Bordón.

El gran cierre del domingo 15 estará a cargo de La Virgen de la Tosquera, dirigida por Laura Casabé. Se trata de la destacada producción argentina seleccionada formalmente para representar al país en la carrera hacia los Premios Oscar 2027, coronando el festival con un título de proyección internacional.

Además de los largometrajes, el festival mantendrá su fuerte impronta de fomento al talento emergente mediante la exhibición de 31 cortometrajes dirigidos por estudiantes y realizadores de Misiones y la región NEA.

Las proyecciones estarán distribuidas en secciones como "Microterror" (con trabajos de estudiantes secundarios locales), muestras universitarias y la Muestra Federal de Cine de Terror, una articulación estratégica entre festivales aliados como Nieve Roja, Merlo Sangriento, Terror en el Valle, Terror Córdoba y Buenos Aires Rojo Sangre, sumado al respaldo institucional de la red FantLatam.

El programa de capacitaciones sumará la participación del escritor Hugo Mitoire junto a Elián Guerin y Maco Pacheco en la mesa "Del cuento al audiovisual", donde presentarán un capítulo adaptado de la célebre obra Cuentos de Terror para Franco.

En tanto, Elián Aguilar (del festival Buenos Aires Rojo Sangre) brindará la charla técnica "7 cosas a tener en cuenta para mandar tu primer (o último) corto a un festival de cine".

La experiencia cultural se completará en el hall del teatro con actividades multidisciplinarias que incluyen la premiación de los concursos provinciales de Cuentos Cortos y Poesía de Terror, y el tradicional encuentro de cosplayers coordinado por Ivanna Pereyra.

Bajo la producción general de Selene Valiente y la coordinación de Ariadna Casabone, el festival consolida a Oberá como un polo cultural imprescindible de la cinematografía misionera.

Redacción RPD Noticias