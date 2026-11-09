Concejales aprobaron el uso de una terminadora de asfalto

En el marco de la 31ª Sesión Ordinaria llevada a cabo el pasado martes 3 de noviembre, el Deliberante Obereño dio luz verde a dos proyectos de ordenanza clave vinculados con la articulación institucional, el desarrollo de obras públicas estructurales en los barrios y la generación de beneficios concretos para la familia municipal.

A través del tratamiento en el recinto, los ediles avalaron formalmente la firma de acuerdos estratégicos con la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y con la firma comercial Pinturas Misioneras SRL, consolidando herramientas de gestión orientadas al crecimiento de la infraestructura vial de la Capital del Monte y al alivio del bolsillo de los trabajadores del Estado local.

La primera de las normas convalidadas corresponde a la Ordenanza I N.º 59, mediante la cual el cuerpo deliberativo aprobó el Convenio de Comodato suscripto entre el Departamento Ejecutivo Municipal y la Dirección Provincial de Vialidad.

Este acuerdo establece el préstamo de uso gratuito a favor del municipio de una máquina terminadora de pavimento asfáltico, un equipamiento vial de alta complejidad imprescindible para la colocación, nivelación y compactación de la mezcla asfáltica en caliente sobre la trama vial urbana.

La maquinaria pesada cedida por la provincia será destinada de forma exclusiva a las tareas programadas en el marco del "Plan Integral de Asfaltado Urbano 2026/2027", trazado estratégico elaborado por el gobierno local para elevar la conectividad de las avenidas troncales, mejorar los accesos a los barrios periféricos y optimizar la transitabilidad del transporte público de pasajeros en la ciudad.

Según lo estipulado en el texto normativo, el comodato firmado con Vialidad Provincial mantendrá su vigencia legal hasta el 10 de diciembre de 2027, estableciéndose además la posibilidad de prorrogar el acuerdo de mutuo consentimiento entre las partes según las necesidades operativas de la comuna.

Paralelamente, el recinto aprobó la Ordenanza XVIII N.º 12, que ratifica el Convenio de Colaboración Institucional establecido entre la Municipalidad de Oberá y la histórica firma regional Pinturas Misioneras SRL.

Esta alianza comercial crea un régimen especial de incentivos para el personal municipal de planta permanente, contratados y agentes de la comuna, quienes podrán acceder a un descuento del 30 % sobre el precio de lista comercial en la adquisición en efectivo de toda la línea de productos elaborados y distribuidos por dicha empresa.

Al fundamentar la sanción de ambas iniciativas, el concejal Maximilian Binder enfatizó el volumen y el valor de las normas alcanzadas en la sesión ordinaria.

Respecto al entendimiento logrado con la conducción de Vialidad Provincial, Binder destacó que la incorporación de la terminadora asfáltica al parque vial municipal dotará de mayor autonomía operativa a las cuadrillas locales, permitiendo dinamizar los ritmos de pavimentación y garantizar el cumplimiento del cronograma de obras viales pautado para el bienio 2026-2027 en distintos cuadrantes de la localidad.

Con relación al entendimiento comercial con la firma de pinturas, el edil obereño precisó que la bonificación alcanzará de manera directa a los agentes estatales que acrediten fehacientemente su relación de dependencia con el municipio.

Para ello, el Ejecutivo local proveerá un mecanismo de validación e identificación institucional que los trabajadores deberán presentar en los puntos de venta.

Asimismo, aclaró que la operatoria exige que las compras se efectúen de manera presencial en el local comercial y abonando estrictamente al contado para aplicar la quita del 30 % sobre los precios de lista.

Este convenio tendrá vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla la renovación automática por períodos anuales consecutivos.

Con la aprobación de estas herramientas legislativas, el Concejo Deliberante de Oberá ratifica su línea de trabajo enfocada en fortalecer el equipamiento del Estado municipal y promover medidas de acompañamiento económico a sus trabajadores.

Redacción RPD Noticias