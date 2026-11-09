Proyecto propone acceso gratuito al Jardín de los Pájaros

El proyecto de norma fue girado de manera formal al Concejo Deliberante obereño, donde tomará estado parlamentario para su análisis y debate en las comisiones de trabajo.

En una medida orientada a democratizar el acceso a los espacios públicos, fomentar el turismo local y fortalecer la identidad comunitaria, el Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Oberá presentó un proyecto de ordenanza impulsado por el intendente Pablo Hassan para instituir el acceso libre y gratuito al emblemático Jardín de los Pájaros.

La iniciativa busca que tanto los vecinos de la Capital del Monte como las delegaciones escolares y los turistas que visitan la región puedan recorrer las instalaciones de este pulmón verde sin la necesidad de abonar una entrada tarifada, consolidando un espacio abierto para el encuentro con la naturaleza, la recreación en familia y la educación ambiental.

De obtener el aval del cuerpo deliberativo, la gratuidad de la tarifa de ingreso permitirá integrar plenamente este atractivo natural al circuito turístico y recreativo de la ciudad, facilitando que más familias incorporen el paseo como una alternativa cotidiana de esparcimiento.

Asimismo, para potenciar la experiencia de los visitantes y dotar de infraestructura de calidad al predio, la comuna incorporó recientemente la concesión de un moderno servicio de buffet, sumando comodidades gastronómicas y áreas de descanso para quienes se acercan a disfrutar de la jornada.

La historia del Jardín de los Pájaros constituye uno de los patrimonios afectivos y ambientales más singulares de Oberá.

Sus orígenes se remontan a la encomiable labor, el amor por la fauna autóctona y el compromiso proteccionista de doña Frida Bunkowski de Wendlinger.

Durante décadas, la vecina se dedicó de manera abnegada a rescatar, criar, curar y alimentar especies de aves nativas de la selva paranaense en el patio de su propia vivienda particular.

Con el correr de los años, aquella acción individual cobró un fuerte reconocimiento comunitario y exigió una infraestructura adecuada para el resguardo animal, lo que derivó en la firma de un convenio histórico con el municipio.

Aquella articulación derivó en la inauguración formal del parque el 24 de julio de 1996 en su emplazamiento actual.

Emplazado en una superficie de 9.322 metros cuadrados sobre una topografía con ondulaciones características, el parque alberga un denso monte frondoso compuesto por valiosas especies arbóreas nativas y ejemplares exóticos.

El trazado cuenta con senderos interpretativos, miradores y sectores adaptados para la observación de la flora y avifauna.

Este diseño natural transformó al lugar en un aula a cielo abierto frecuentada habitualmente por delegaciones escolares, investigadores, observadores de aves, instituciones comunitarias y familias, posicionando a Oberá como un referente regional en materia de conservación y concientización sobre la biodiversidad misionera.

A su incalculable valor histórico y ambiental se le añade un atributo social decisivo en su arquitectura: el Jardín de los Pájaros es un predio 100% accesible adaptado para la circulación fluida de personas que utilizan sillas de ruedas o presentan movilidad reducida.

La eliminación de barreras arquitectónicas en la totalidad de sus senderos garantiza la inclusión plena, asegurando que todos los miembros de la comunidad puedan disfrutar del entorno en igualdad de condiciones.

Con el envío de este proyecto al Concejo Deliberante, la gestión municipal reafirma su política de puesta en valor de los parques urbanos y paseos públicos.

La apuesta por la gratuidad busca no solo aliviar el bolsillo de las familias en el contexto económico actual, sino también potenciar la permanencia de los visitantes en la ciudad, enriqueciendo la oferta turística obereña junto al Parque de las Naciones, el Salto Berrondo y el circuito de reservas naturales de la Zona Centro.

Redacción RPD Noticias