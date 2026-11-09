Peronistas misioneros debatieron el futuro del movimiento

En una concurrida jornada de militancia y reflexión política, la Corriente de Unidad Peronista Soberanía llevó adelante el encuentro provincial denominado “Mística y Perón”.

La actividad tuvo lugar en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y congregó a referentes, militantes y dirigentes provenientes de más de diez municipios de Misiones, entre los que se destacaron secretarios generales de consejos políticos locales, congresales provinciales del Partido Justicialista (PJ), representantes del movimiento obrero organizado, agrupaciones internas y organizaciones del campo estudiantil.

El evento dio continuidad al ciclo de debates territoriales que tuvo su puntapié inicial en la ciudad de Eldorado bajo la temática "Producción y Trabajo".

En la apertura, el dirigente Pablo Báez expuso un balance positivo de aquella primera experiencia en el norte provincial y ratificó la decisión de consolidar un itinerario de encuentros participativos en los distintos departamentos de la tierra colorada para discutir la realidad socioeconómica y el horizonte del peronismo regional.

La dinámica del plenario comenzó con la proyección de un material audiovisual producido por el espacio Soberanía, el cual sintetizó los ejes centrales de un documento de trabajo distribuido a los asistentes.

El texto disparó el debate sobre cómo construir herramientas de transformación comunitaria en medio de un contexto de incertidumbre económica y fragilidad social que impacta con dureza en las capas jóvenes de la población.

Posteriormente se dio paso a un panel integrado por referentes juveniles de diversos ámbitos.

Expusieron Leandro Urbano, secretario general de la Juventud Peronista de Posadas; Ana Báez Barroso, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM); y Agustina Jankowski, representante de la agrupación estudiantil Todes Somos.

A su turno, Alejandro Alba Posse analizó el impacto de la democratización tecnológica y la inteligencia artificial en la política, mientras que el ingeniero y docente José Fernández disertó sobre el modelo productivo regional, evaluando los desafíos del espacio político para interpretar y dar respuesta a las demandas de las nuevas generaciones.

El cierre de la jornada estuvo encabezado por Francisco Fabio, quien presentó a Soberanía como una herramienta política interna concebida para aportar activamente al proceso de normalización y reconstrucción del PJ misionero.

Durante su mensaje, el dirigente remarcó que la institucionalización del partido es un paso indispensable pero insuficiente si no viene acompañada de propuestas concretas. En esa línea, sostuvo que el peronismo debe dejar de mirar con nostalgia el pasado para edificar una agenda que responda a los problemas del presente.

Fabio enfatizó la urgencia de abrir las puertas partidarias a quienes aún no encuentran un ámbito de militancia, saliendo a buscar a los sectores sociales que demandan alternativas reales.

Asimismo, precisó que Soberanía —espacio que congrega a diversas organizaciones y aspira a constituirse formalmente como línea interna— se propone interpelar no solo a los convencidos, sino ampliar los márgenes de representación hacia nuevos actores.

En ese marco, anticipó la próxima puesta en marcha de un Observatorio provincial destinado a sistematizar datos socioeconómicos y elaborar proyectos legislativos y de gobierno para la Misiones del futuro.

Marcelo Telez

Director RPD Noticias