León XIV llamó a las familias a ser eje de la fe en el país

En el marco de la segunda jornada de su histórica visita apostólica a la República Argentina, el Papa León XIV encabezó este lunes una multitudinaria e imponente celebración eucarística al aire libre en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

Ante una marea humana calculada en más de 2,5 millones de feligreses provenientes de los más diversos rincones del país y del continente, el Romano Pontífice pronunció una encendida homilía en la que reconoció "el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros", dirigiendo un contundente llamado a las familias argentinas para que asuman un rol protagónico e irrenunciable en el proceso de evangelización y en la reconstrucción del entramado social golpeado por las dificultades cotidianas.

Tomando como eje pedagógico la festividad litúrgica de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán —la catedral de Roma y "Madre de todas las Iglesias"—, el Santo Padre subrayó ante la multitud que la maternidad de la Iglesia universal se manifiesta a través del servicio incondicional de la comunión fraternal.

"La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias", expresó el Vicario de Cristo, alertando al mismo tiempo sobre la vigencia del pensamiento utilitarista.

En ese pasaje, advirtió que "desde sus inicios la humanidad es tentada de negociar con Dios. Es la lógica pagana del 'dar para tener'", una ilusión reduccionista que la enseñanza del Evangelio vino a desterrar de manera definitiva.

Conocido por su profunda impronta misionera y su marcada cercanía con las realidades territoriales, León XIV detuvo su sermón para abordar de manera explícita las graves problemáticas estructurales que atraviesan los hogares del pueblo argentino.

El Santo Padre manifestó su profunda preocupación frente a "la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares".

Frente a esta compleja encrucijada nacional, el Romano Pontífice acercó palabras de aliento y esperanza, recordando que en la figura de Cristo la sociedad encuentra el sustento necesario para sobreponerse a las adversidades más complejas.

En el tramo más enérgico de su predicación, el Pontífice instó a la feligresía a no dejarse vencer por el desaliento de las tendencias contemporáneas.

"No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época. Abran las puertas de sus casas a Cristo: hablen con naturalidad de Jesús a sus hijos, permanezcan unidos a Él", enfatizó el Papa, exhortando con firmeza: "¡Sean protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita".

Asimismo, el Vicario de Cristo instó a la comunidad a sostener y acompañar activamente el trabajo cotidiano de los obispos, párrocos, agentes pastorales y catequistas, remarcando que la fe viva se transmite en la intimidad del hogar a través de los gestos cotidianos más sencillos: "La bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua, los abuelos que enseñan a rezar".

Hacia el tramo final de la Eucaristía, el arzobispo porteño, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, tomó la palabra para transmitir al Pontífice el sincero agradecimiento de toda la feligresía argentina por su presencia paternal. Monseñor García Cuerva expresó que, si bien existen situaciones de profundo dolor social, la fuerza del pueblo se renueva en la fe colectiva.

"Jesús Eucaristía sacia el hambre de fraternidad que tenemos como pueblo y le pedimos que nos despierte la ternura que nos sensibilice el corazón para que se abran caminos de encuentro y de diálogo en cada mesa familiar y en la mesa grande de la Argentina", aseveró la autoridad eclesiástica local, resaltando que la figura del Papa "nos une, nos confirma en la fe y nos permite anunciar que todos son bienvenidos".

De este modo, la multitudinaria misa en Buenos Aires marcó una bisagra histórica en el viaje del Pontífice por la tierra argentina.

Redacción RPD Noticias