Concientización con la tercera edad en las jornadas del 25N

En el marco de las actividades conmemorativas y de acción vinculadas al 25N —Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer—, la localidad de Colonia Alberdi fue sede de una destacada jornada de enseñanza, concientización y contención comunitaria orientada a la protección integral de los adultos mayores.

El encuentro tuvo lugar en el paraje Picaza y reunió a vecinos y abuelos de la zona rural, focalizando los debates en la prevención y detección de las diversas formas de violencia que afectan a hombres y mujeres de la tercera edad, en una apuesta por involucrar activamente a la ciudadanía en el cuidado de la población más vulnerable del municipio.

La actividad contó con un calificado panel institucional y territorial. Estuvieron presentes la encargada del Área Social del municipio, Isabel Puszko, y la titular del Área de Violencia perteneciente a la Subsecretaría de Relación con la Comunidad y Violencia del Ministerio de Gobierno de Misiones, Stefani Lindeborg.

El encuentro de la tercera edad en Picaza fue impulsado de forma directa por la organizadora local Violeta Caballero, quien contó con el acompañamiento constante de Ani Semke en la logística y convocatoria del espacio de debate comunitario.

Durante el desarrollo de la jornada se implementaron dinámicas participativas orientadas a visibilizar e identificar las modalidades de maltrato más frecuentes y silenciosas que afectan a los adultos mayores en la vida cotidiana.

Entre los ejes temáticos abordados por las profesionales y los asistentes se incluyeron la violencia psicológica, el abuso económico o patrimonial, la agresión física, la violencia digital —asociada a estafas virtuales y manipulación tecnológica—, el abandono familiar o institucional y las distintas formas de discriminación por razones de edad.

Paralelamente, los capacitadores insistieron en la necesidad de que la comunidad rompa la indiferencia y se involucre de manera activa y solidaria frente a situaciones de vulneración de derechos.

Desde el plano político local, la iniciativa cuenta con el explícito respaldo y acompañamiento del intendente municipal de Colonia Alberdi, el Dr. Juan González, quien ratificó su compromiso de promover la ejecución de este tipo de espacios formativos en las distintas colonias y parajes.

Según destacaron las autoridades comunales, la provisión de información precisa y herramientas legales resulta fundamental para que la población adquiera conocimientos prácticos que le permitan intervenir o denunciar sin temores, garantizando una vejez digna, acompañada y protegida para los abuelos de la zona.

Siguiendo la calidez y el espíritu de camaradería que caracteriza a las reuniones de la tercera edad en la zona Centro, la jornada de trabajo no se limitó al plano estrictamente preventivo e institucional.

Como ocurre habitualmente en cada encuentro comunitario, la jornada concluyó con un espacio festivo para celebrar la vida, donde los presentes compartieron un agasajo especial y festejaron los cumpleaños de todos los adultos mayores del paraje que cumplieron años en el último período.

La articulación entre el Municipio de Colonia Alberdi y el Ministerio de Gobierno de la provincia reafirma la importancia de descentralizar las políticas públicas de género y protección social, trasladando las herramientas de prevención desde los centros urbanos hacia las áreas coloniales y rurales.

La inclusión de los adultos mayores en la agenda del 25N fortalece el entramado comunitario y promueve una sociedad más justa, donde el respeto y el cuidado de los abuelos se consolidan como un valor colectivo innegociable.

Redacción RPD Noticias