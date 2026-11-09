León XIV pidió poner la economía al servicio de la persona

En el marco del segundo día de su periplo apostólico por tierras argentinas, el Romano Pontífice pronunció una contundente conferencia magistral en la que planteó una defensa irrestricta de la dignidad de la labor humana.

En lo que constituyó uno de los pronunciamientos sociopolíticos de mayor calado de su estadía en el país, el Papa León XIV encabezó durante la tarde de este lunes un multitudinario e histórico encuentro con los referentes del mundo del trabajo en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), en la ciudad de Buenos Aires.

Allí exigió regular éticamente el avance vertiginoso de la tecnología sobre los puestos de empleo y reclamó que el sistema financiero internacional se subordine a las necesidades reales del individuo y la comunidad.

Frente a una platea heterogénea integrada por dirigentes sindicales, empresarios, referentes de los movimientos populares, campesinos, académicos, docentes y autoridades eclesiásticas, el Santo Padre lanzó una máxima que resonó con fuerza en el recinto universitario: "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía".

Durante su intervención, León XIV remarcó que el ser humano está llamado a erigirse de forma ineludible como "el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social", advirtiendo que el trabajo no puede quedar reducido a una mera métrica matemática o a un engranaje enfocado de manera exclusiva en la acumulación de ganancias bursátiles.

En ese pasaje de su mensaje, el Papa lamentó profundamente el flagelo de la desocupación que golpea a vastos sectores del tejido social contemporáneo.

"Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social", aseveró con crudeza.

El Pontífice inscribió su diagnóstico en la rica tradición de la Doctrina Social de la Iglesia, trazando una continuidad histórica desde la histórica encíclica Rerum novarum de León XIII hasta el magisterio reciente de su predecesor, el Papa Francisco, recordando que ningún desarrollo económico califica como verdadero progreso si incrementa la riqueza de unos pocos degradando el medioambiente o trasladando sus costos a las comunidades más vulnerables.

Uno de los ejes más esperados y analizados de la alocución papal estuvo centrado en el vertiginoso desembarco de la inteligencia artificial y los procesos de automatización desregulada en la industria moderna.

León XIV alertó que el uso irrestricto de estas tecnologías amenaza con destruir millones de fuentes de trabajo en el planeta y agravar la exclusión.

"La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador", enfatizó el Vicario de Cristo, haciendo un llamado a los poderes públicos para que dicten marcos regulatorios que garanticen la inclusión y la justa redistribución de oportunidades.

En su mensaje dirigido al sector patronal y corporativo, el Santo Padre reconoció el valor de la función empresarial en la generación de empleo y el riesgo que asumen al invertir su patrimonio, pero instó a no absolutizar las utilidades financieras como la única métrica de éxito.

"Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado", sentenció. Como contrapunto y modelo ético, reivindicó la figura del venerable Enrique Shaw —fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y prócer del empresariado argentino—, ponderando su visión de la fábrica como una "comunidad de personas llamadas a crecer juntas".

Asimismo, León XIV reservó un apartado especial para los sindicatos y las organizaciones de trabajadores, definiéndolos como instituciones indispensables para resistir la mercantilización de la fuerza laboral.

No obstante, los instó a extender su mirada hacia los informales, los precarizados y los desocupados que sobreviven por fuera del sistema registral formal.

En idéntica sintonía, el Pontífice reivindicó el rol de los movimientos populares, cartoneros, pequeños productores rurales y artesanos, quienes se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias impulsando las banderas de las "tres T": Tierra, Techo y Trabajo.

Hacia el tramo final de su discurso, el Santo Padre convocó a la ciudadanía argentina a superar la grieta y los antagonismos estériles.

"Este es el camino para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro", expresó, exhortando a edificar una verdadera "amistad social" que promueva la paz sobre las bases sólidas de la justicia distributiva.

Marcelo Telez

Director RPD Noticias