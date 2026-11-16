Con el propósito de acompañar la economía de los hogares obereños y brindar una herramienta financiera accesible para que los socios puedan ponerse al día con sus servicios, la CELO anunció la extensión de su Plan Especial de Regularización de Deudas 2026.

Esta iniciativa institucional permite cancelar facturas vencidas hasta el pasado 31 de octubre mediante un esquema de financiación de hasta 12 cuotas sin interés, sumando además el beneficio extraordinario de la condonación total de los recargos acumulados por mora.

De acuerdo con la información oficial difundida por la entidad cooperativa, esta operatoria surge de un convenio estratégico articulado junto al Banco Macro y la plataforma digital de cobros ViüMi.

La medida busca ofrecer un alivio concreto a los usuarios que registran boletas impagas, permitiéndoles abonar exclusivamente el capital neto adeudado sin tener que afrontar los costos financieros habituales derivados del atraso en los vencimientos.

En cuanto al cronograma de vigencia establecido para el presente mes, desde la administración de la CELO detallaron que el beneficio se aplicará en dos tramos específicos de noviembre.

La primera ventana de atención ya se desarrolló entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre, mientras que la segunda y última oportunidad para acceder a estas condiciones preferenciales tendrá lugar desde el jueves 26 hasta el sábado 28 de noviembre.

De este modo, los socios cuentan con una nueva fecha clave hacia el cierre del mes para organizar sus finanzas personales y regularizar su situación contractual antes de fin de año.

Modalidades de financiación y días habilitados

El esquema diseñado entre la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá, Banco Macro y ViüMi contempla distintas alternativas de pago en cuotas sin interés, cuya disponibilidad varía según los días de la semana en que el socio decida concretar el trámite:

De lunes a viernes: Los usuarios que operen con tarjeta de crédito Visa del Banco Macro a través del sistema ViüMi podrán financiar sus facturas vencidas en 3 y 6 cuotas sin interés .

Jueves y viernes: Durante estas jornadas específicas dentro de las fechas de vigencia del plan, se amplía el margen de financiación permitiendo cancelar los saldos pendientes en 9 y 12 cuotas sin interés.

Otro aspecto central de esta campaña de regularización radica en el incentivo económico directo que recibe el usuario al adherirse.

Según se especifica en las bases del programa, el socio obtiene un 100% de condonación de intereses por mora, lo que significa en la práctica que el titular del servicio abona únicamente el monto original de las facturas vencidas hasta el 31 de octubre, eliminando por completo los punitorios generados hasta la fecha de pago.

Dónde realizar el trámite y canales de consulta

Para gestionar la adhesión al Plan de Regularización de Deudas 2026 y efectuar el pago con tarjeta Visa Macro mediante ViüMi, los socios interesados deben acercarse personalmente al Sector de Gestión Comercial de la Cooperativa en la ciudad de Oberá.

Allí, el personal administrativo asesorará a cada usuario sobre el estado de cuenta de sus suministros y procederá a liquidar las boletas comprendidas dentro del período habilitado.

Asimismo, la entidad recordó que los vecinos pueden realizar consultas previas, verificar sus saldos pendientes o despejar dudas sobre los requisitos de la operatoria comunicándose vía WhatsApp al número 3755-260995, o bien ingresando al portal institucional oficial www.celocooperativa.com.ar, donde se encuentran publicados todos los detalles vigentes de la promoción.

Con esta propuesta, la CELO reafirma su compromiso de generar facilidades de pago adaptadas al contexto económico actual para sostener la continuidad y calidad de los servicios esenciales en toda la región.

Redacción RPD Noticias