Con una marcada participación ciudadana y el compromiso activo de los referentes barriales, avanza en la Capital del Monte el cronograma de encuentros nocturnos del Presupuesto Participativo.

La iniciativa busca consolidar las propuestas comunitarias que competirán en el sorteo previsto para las primeras semanas de diciembre, mediante un esquema de organización territorial que dividió a la ciudad de Oberá en cuatro grandes sectores geográficos para garantizar una mayor cercanía con cada realidad vecinal.

Tras haber dado inicio a las rondas de trabajo con los representantes del Sector 1, la actividad continuó con una nutrida convocatoria en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Barrio Schuster, punto de encuentro destinado a las comisiones vecinales comprendidas dentro del Sector 2.

Durante esa jornada nocturna, vecinos y dirigentes de los barrios Kleiven, Schuster, Kindgren, Punta Alta, Stemberg, San Miguel y Virgen de Guadalupe debatieron intensamente sobre las prioridades de sus respectivas zonas, definiendo los lineamientos centrales de los proyectos que pondrán a consideración de sus comunidades.

Según explicó la concejal Lucy Glum, presente durante el encuentro, el entusiasmo y la vocación de servicio demostrados por los participantes reflejan la importancia de esta herramienta democrática.

En cada reunión, las comisiones vecinales cuentan con el acompañamiento permanente del equipo técnico de la Municipalidad de Oberá, cuyos profesionales brindan asesoramiento especializado, cartografía actualizada y datos precisos sobre infraestructura y factibilidad, facilitando así la correcta formulación técnica de cada iniciativa antes de su presentación formal.

Cronograma de reuniones y requisito de avales

El esquema de trabajo territorial continuará desplegándose en distintos puntos estratégicos de la ciudad para completar la totalidad de las zonas establecidas.

De acuerdo con lo programado, la convocatoria para las comisiones integrantes del Sector 3 tiene como sede el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Villa Günther, mientras que el cierre de esta etapa de asesoramiento con los referentes del Sector 4 se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio Bella Vista.

Una vez concluida esta instancia de diseño y planificación conjunta con los técnicos comunales, comenzará una fase determinante para la legitimación social de cada proyecto.

Las comisiones vecinales dispondrán de plazo hasta el próximo 2 de diciembre para presentar oficialmente sus iniciativas ante el municipio.

Sin embargo, para quedar habilitadas a participar del sorteo de diciembre, deberán cumplir con un requisito indispensable establecido mediante una ordenanza aprobada este año por el Concejo Deliberante de Oberá: reunir el respaldo formal del 70% de los vecinos de su respectivo barrio.

De esta manera, durante los próximos días los integrantes de las distintas comisiones recorrerán casa por casa sus jurisdicciones para socializar los detalles de las propuestas elaboradas y solicitar la firma de adhesión de los residentes.

Con esta exigencia normativa, se busca asegurar que los proyectos que accedan al financiamiento municipal cuenten con un consenso real y representativo, fortaleciendo el vínculo entre los vecinos y la gestión pública local.

Redacción RPD Noticias