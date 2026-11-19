En una extensa charla con el equipo de Primera Mañana por RPD Radio FM 97.5, la periodista, exdiputada provincial y sommelier de yerba mate Karen Fiege compartió los detalles de su presente multifacético.

En él combina la producción de yerba mate gourmet con su regreso a la conducción en un proyecto de streaming fronterizo que acaba de obtener la nominación a un reconocimiento internacional.

Alejada de la función pública tras haber renunciado a su banca en la Legislatura misionera —un gesto que destacó junto a la trayectoria de su par Silvia Rojas—, Fiege volcó su formación profesional y su vida rural junto a su esposo, Pedro Puerta, al desarrollo de emprendimientos yerbateros propios.

Según explicó, el contacto cotidiano con la chacra le permite comprender el producto desde la planta misma: observar la densidad del yerbal, la edad de las plantaciones y los tiempos de cosecha antes de evaluar el perfil sensorial en la taza.

El puente cultural con Calabria y el sello personal

Uno de los proyectos que mayor curiosidad despierta es Lungro, una yerba mate concebida íntegramente para la exportación hacia el sur de Italia.

El nombre rinde homenaje a una localidad de la región de Calabria que, desde hace más de un siglo, mantiene viva la costumbre del mate.

Fueron los inmigrantes italianos que regresaron desde América quienes llevaron el hábito en sus valijas y lo transmitieron de generación en generación, al punto de convertir a Lungro en la autoproclamada capital europea del mate, con festivales anuales cada primero de agosto, tragos y hasta helados elaborados a base de yerba mate.

"Hay una fuerte asociación del mate con la nona. Lo toman en la casa, desde la pava, antes de ir a trabajar, como un momento de reflexión y de compartir en familia", relató Fiege tras haber visitado el pueblo calabrés.

Incluso destacó que agrónomos locales lograron germinar semillas halladas dentro de una calabaza importada para cosechar sus propios mates.

Para conquistar ese paladar, Lungro se elabora con materia prima de Apóstoles y Virasoro, estacionada durante 12 meses y con secado a tubo —sin notas ahumadas—, logrando un perfil suave que hoy se distribuye en Italia en un contexto donde el fútbol y la influencia del Papa Francisco consolidaron al país europeo como el segundo mayor consumidor del continente detrás de España.

En paralelo, Fiege impulsa en el mercado interno su marca personal, Zafra, cuyo nombre proviene del término árabe saffer (viajar), en alusión a su ascendencia libanesa y al histórico traslado hacia las cosechas.

Envasada en Oberá y elaborada con materia prima de un productor de Arroyo del Medio, Zafra apuesta por un estacionamiento natural de 24 meses y secado a cinta.

Esta maduración prolongada le otorga un carácter amaderado —que la sommelier define con cariño como "sabor a galpón"—, diferenciándola tanto de las yerbas industriales de góndola como del tradicional barbacuá.

Valor agregado frente a la crisis y nuevas rondas de negocios

Para Fiege, el surgimiento de más de 300 marcas en Misiones responde a una estrategia de supervivencia y diferenciación de los pequeños productores y cooperativas frente a las crisis de precios de la hoja verde y la canchada.

Al empaquetar su propia producción, logran capturar mayor rentabilidad y responder a un consumidor que en la última década refinó su paladar y demanda trazabilidad, certificaciones ambientales —como el sello de Aves Argentinas o producción orgánica— y una historia detrás de cada envase.

"Hoy la exigencia es que el paquete te cuente algo", sintetizó, aunque advirtió que el negocio yerbatero sigue dependiendo del volumen para sostener su rentabilidad frente a los costos de empaque y certificación.

En ese camino de apertura comercial, valoró su reciente participación en la ronda de negocios organizada por el Ministerio de Industria en el marco de la 48ª Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate en Apóstoles.

Allí, marcas emergentes pudieron mantener reuniones directas de diez minutos con compradores de grandes cadenas nacionales, distribuidores y operadores interesados en exportar hacia Estados Unidos, acortando brechas que habitualmente resultan inaccesibles para los emprendimientos de escala artesanal.

Frontera abierta y nominación al Martín Fierro Latino

Más allá del ámbito productivo, la entrevista abordó su regreso al periodismo a través de Ñandú Stream, un canal de streaming creado en julio en Encarnación, Paraguay, junto a socios locales y que también retransmite parte de su contenido por Misiones Cuatro.

Allí conduce Tereré Ruso, un ciclo de entrevistas cuyo nombre juega con la expresión utilizada en el sur paraguayo para referirse al tereré preparado con jugo cítrico —herencia de la inmigración eslava en la región y costumbre habitual del lado argentino—.

El ciclo acaba de recibir una doble nominación a los premios Martín Fierro Latino, tanto en la categoría de programa de streaming como en la de conducción femenina, convirtiéndose en el único medio paraguayo ternado junto a figuras y producciones de alcance continental.

Para Fiege, el reconocimiento representa un respaldo al concepto de "streaming de frontera", pensado para integrar las agendas culturales y sociales de ambas orillas del río Paraná.

Quienes deseen conocer más sobre su proyecto yerbatero local o consultar los puntos de venta en Misiones pueden hacerlo a través de la cuenta oficial de Instagram @zafrayerbamate.

Les invitamos a ver y compartir la entrevista completa a continuación.

Marcelo Telez

Director RPD Noticias