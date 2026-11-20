En los estudios de RPD Radio FM 97.5, durante una nueva emisión del programa Primera Mañana, la representante comercial de DirecTV Win, Eliane Boichuk, presentó las alternativas vigentes de la compañía satelital para los hogares misioneros.

A lo largo de la entrevista, la referente comercial buscó despejar históricos mitos sobre los costos del servicio y detalló cómo la integración de plataformas de streaming y la independencia de la conexión a internet hogareña posicionan a la firma frente a la oferta local.

Precios congelados y plataformas incluidas

Uno de los ejes centrales de la charla estuvo vinculado al valor de los abonos y las formas de contratación. Boichuk explicó que el Plan Oro HD, que incluye 233 señales en alta definición, cuenta con una bonificación del 75 % por doce meses que congela la tarifa mensual en 29.900 pesos al adherirse con tarjetas de crédito (Visa, Naranja o Mastercard).

Esta modalidad contempla la instalación sin cargo y la entrega de hasta dos decodificadores gratuitos, con la posibilidad de sumar un tercero o cuarto equipo abonando un costo adicional de 16.500 pesos por unidad.

Asimismo, destacó la incorporación de medios de pago alternativos para quienes no operan con crédito bancario: mediante Mercado Pago o tarjeta de débito, el abono mensual asciende a 55.900 pesos (también congelado por un año), con un costo de instalación y primer decodificador de 16.500 pesos.

En ambos esquemas, el tiempo mínimo de permanencia es de apenas tres meses y los usuarios pueden gestionar sus facturas desde la aplicación Mi DirecTV, accediendo además a renovaciones promocionales al cumplirse el primer año.

"Hoy en DirecTV tenés plataformas, calidad HD y conexión satelital en un solo paquete sin tener que pagar aplicaciones aparte", señaló Boichuk, remarcando que tanto la suscripción con crédito como con Mercado Pago incluyen sin cargo adicional las aplicaciones Disney+, Prime Video y DirecTV Go.

Según subrayó, contratar por separado servicios como Disney+ ya ronda el valor total del abono promocional, lo que convierte al combo en una opción competitiva frente a los operadores de cable tradicionales y aplicaciones locales.

Independencia del internet hogareño y alcance provincial

Otro punto destacado durante el diálogo radial fue la diferencia técnica entre la televisión por internet (IPTV) y la transmisión satelital mediante antena.

Al no depender de la red de fibra óptica ni del wifi domiciliario, la señal satelital evita los retrasos en las transmisiones deportivas en vivo —el clásico desfasaje al gritar un gol— y garantiza continuidad operativa en zonas rurales, barrios sin tendido de cable o ante cortes en el servicio de internet fijo.

De manera complementaria, la plataforma DirecTV Go permite utilizar la misma cuenta en hasta cuatro dispositivos en simultáneo (celulares, computadoras, tablets o televisores Smart) mediante datos móviles o wifi desde cualquier punto del país, ideal para viajes o traslados cotidianos.

Como ejemplo del alcance práctico de esta herramienta, Boichuk relató el caso de una vecina de Oberá que realiza tratamientos diarios de diálisis y logra ver desde el hospital la misma programación y estrenos que tiene en su hogar.

En materia deportiva y de entretenimiento, precisó que el abono base ya incluye competencias como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, la Fórmula 1 (a través de Disney+), canales internacionales como Globo o Telemundo, señales infantiles y estrenos nacionales en Prime Video.

En tanto, el Pack Fútbol para el torneo argentino tiene un valor opcional de 26.600 pesos mensuales sin contrato de permanencia, permitiendo activarlo y darlo de baja según el calendario deportivo.

Atención directa e instalación en 24 horas

Finalmente, la representante subrayó que DirecTV Win cuenta con cuerpo técnico propio en Oberá, Posadas y diversas localidades de Misiones, lo que permite concretar las instalaciones en un plazo máximo de 24 horas —o incluso en el mismo día según disponibilidad— sin importar si el domicilio se encuentra en zona urbana o rural.

Quienes deseen consultar cobertura o gestionar el alta del servicio en Oberá pueden acercarse a la sucursal ubicada en Gobernador Barreiro esquina Erasmie, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00, y los sábados de 8:00 a 12:00, o comunicarse vía WhatsApp al 3755-3659 para coordinar asesoramiento personalizado a domicilio.

Les invitamos a continuación a ver y compartir la entrevista completa.

Redacción RPD Noticias