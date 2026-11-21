En una profunda entrevista con el programa Primera Mañana por RPD Radio FM 97.5, el sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires y coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de las Personas con Discapacidad, padre Pablo Molero, analizó el complejo escenario que atraviesa el sector en la Argentina tras la reciente sanción legislativa de una nueva ley de emergencia.

A lo largo de la conversación, el referente social valoró el consenso alcanzado en el Congreso, pero advirtió que la emergencia cotidiana persiste sin respuestas concretas y cuestionó con dureza la insensibilidad y el doble discurso de la dirigencia política.

Una conquista legislativa frente a un Estado ausente

Molero contextualizó que la sanción votada casi por unanimidad en Diputados y por unanimidad en el Senado representa un respaldo institucional relevante, aunque recordó que todo este recorrido fue consecuencia del incumplimiento oficial de la ley de emergencia sancionada en 2025.

Según explicó, aquella norma había surgido ante las bajas abruptas de pensiones no contributivas, los atrasos en los pagos y el desfasaje en los aranceles que llevaron al cierre de instituciones y al cese de prestaciones.

Pese a que el Congreso había rechazado el veto presidencial y la Justicia falló en contra del Ejecutivo en primera y segunda instancia, los fondos nunca fueron ejecutados en su totalidad.

Frente al vencimiento de esa emergencia y las quitas previstas en el proyecto de Presupuesto 2027 —que incluían la eliminación del arancel único—, el movimiento de personas con discapacidad trabajó junto a legisladores de distintos bloques para construir un proyecto superador al presentado por el oficialismo.

En ese proceso, destacó especialmente la labor paciente y articuladora del diputado nacional misionero Oscar Herrera Ahuad, señalando que ahora el desafío inmediato es asegurar que la Comisión de Presupuesto especifique con precisión las partidas para evitar pretextos al momento de la ejecución.

"Es importante la votación porque le da entidad y reconocimiento a la temática, pero en la práctica la emergencia de la gente no pasó. Hoy hay chicos que van a convulsionar porque no reciben la medicación a través del programa Incluir Salud, personas a las que no se les puede cambiar un pañal ni garantizar la alimentación adecuada", denunció el sacerdote, subrayando la distancia entre la sanción formal de las normas y el padecimiento diario de las familias.

Prioridades presupuestarias y falta de empatía

Para el coordinador del Foro Permanente, la falta de ejecución presupuestaria no responde a una imposibilidad financiera real, sino a una decisión de prioridades políticas.

Citando las históricas luchas de colectivos de personas con discapacidad en el exterior, sintetizó el problema de fondo: "No hay recursos porque las personas con discapacidad no son importantes para los gobiernos. Cuando algo les interesa, como anunciar una base militar en Tierra del Fuego, la creatividad y los fondos aparecen rápidamente".

En la misma línea, cuestionó que las políticas públicas parezcan depender de que un funcionario o legislador atraviese una situación de discapacidad en carne propia o en su entorno cercano para comprender su urgencia.

Lamentó que quienes toman decisiones desde posiciones acomodadas ignoren lo que significa para una familia del interior recorrer kilómetros o realizar ventas solidarias para costear una silla de ruedas o un medicamento básico, mientras se instala un manto de sospecha generalizado sobre las pensiones en lugar de auditar irregularidades puntuales sin vulnerar derechos adquiridos.

Crítica al doble discurso tras la visita papal

Consultado sobre el impacto de la reciente visita del Papa León XIV a la Argentina y su paso por el Cottolengo Don Orione, Molero rescató el gesto del pontífice de encontrarse directamente con las personas sin reducirlas a su condición clínica, aunque lanzó una severa advertencia contra la apropiación oportunista de los mensajes religiosos por parte de la clase dirigente.

"Es lamentable que tenga que venir alguien de afuera a recordarnos la dignidad elemental del otro, como si hubiera que explicarle a un hijo que el otro también es su hermano. Ahora todos repiten las palabras del Papa para sacarse fotos o pegarle al adversario, pero después no cumplen con las leyes", sostuvo con firmeza.

El sacerdote remarcó que reclamar el cumplimiento de las normas vigentes no es una cuestión de enojo personal, sino de exigencia de derechos frente a funcionarios que dicen compartir valores cristianos mientras desfinancian prestaciones esenciales o desconocen la función social de los recursos públicos.

"A Jesús no lo mataron por repartir estampitas, sino por romper estructuras que excluían y por ponerse del lado de los descartados. Déjense de nombrar al Papa y cumplan con lo que nuestras leyes dicen, que alcanza y sobra", concluyó.

Les invitamos a continuación a ver y compertir la entrevista completa.

Redacción RPD Noticias