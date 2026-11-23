El notable rendimiento exhibido por Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Las Vegas no solo significó un alivio deportivo tras varias jornadas adversas para la escudería Alpine, sino que también reavivó una ambiciosa expectativa económica en la recta final del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Con apenas dos competencias por delante para bajar el telón de la temporada, el piloto argentino y su compañero francés alimentan la ilusión de concretar una remontada histórica en el certamen de constructores, una hazaña que le representaría al equipo con sede en Enstone un ingreso adicional cercano a los 10 millones de dólares en concepto de premios oficiales.

Durante la exigente carrera nocturna disputada este domingo en el circuito callejero de Nevada, ambos representantes de la estructura gala lograron dejar atrás una racha negativa que venía condicionando sus aspiraciones en la zona media de la parrilla.

Gracias a un ritmo sólido, estrategias acertadas en los momentos críticos y maniobras precisas en pista, Pierre Gasly cruzó la bandera a cuadros en una destacada quinta colocación, mientras que Franco Colapinto lo escoltó inmediatamente en el sexto puesto. Esta doble cosecha en la zona de puntos le permitió a Alpine sumar 18 unidades vitales en un solo fin de semana, un botín sumamente valioso en la ajustada disputa que caracteriza a la máxima categoría del automovilismo mundial.

Con este resultado, Alpine alcanzó un total de 87 puntos en la tabla general del campeonato de constructores. Si bien la escudería francesa continúa ocupando actualmente el sexto escalón de la clasificación, la actuación en territorio estadounidense le permitió descontar una brecha considerable respecto de su principal rival directo: Racing Bulls.

La estructura satélite de Red Bull, que cuenta en su alineación titular con el neozelandés Liam Lawson y el joven británico Arvid Lindblad, se mantiene en el quinto lugar, pero ahora ve reducida su ventaja a exactamente 27 unidades cuando restan dos citas fundamentales para la definición del calendario.

En los papeles previos, lograr superar a Racing Bulls para adueñarse de la quinta posición definitiva asoma como un objetivo sumamente complejo, casi catalogado dentro del terreno de los milagros deportivos. Sin embargo, el envión anímico y técnico demostrado en Las Vegas abrió una ventana matemática que en el seno de Alpine se niegan a desaprovechar.

Para que el sorpasso se haga realidad, la escudería francesa necesita que sus dos pilotos vuelvan a protagonizar actuaciones de alto vuelo similares a la del último domingo, sumando puntos gruesos de manera consecutiva, y que al mismo tiempo la dupla conformada por Lawson y Lindblad atraviese un cierre de año con escasa o nula cosecha de unidades.

Más allá del prestigio deportivo que implica finalizar dentro del top cinco de las mejores escuderías del planeta, el trasfondo económico de esta pulseada resulta determinante para el presupuesto y el desarrollo técnico de cara a la próxima temporada.

En la Fórmula 1, el reparto comercial que distribuye la Federación Internacional del Automóvil (FIA) junto a los titulares de los derechos comerciales está directamente ligado a la posición final que cada equipo ocupa en la tabla de constructores al término del calendario. Cada peldaño escalado se traduce en millones de dólares adicionales que ingresan a las arcas de las fábricas para financiar mejoras aerodinámicas, actualizaciones en los túneles de viento y evolución de las unidades de potencia.

Aunque las cifras exactas correspondientes al esquema de distribución financiera de la presente temporada aún no han sido oficializadas de manera pública, los antecedentes inmediatos permiten dimensionar con claridad lo que está en juego en estas últimas dos carreras.

Durante el ejercicio 2025, la escudería que finalizó en el quinto puesto del mundial de constructores percibió una recompensa de 104 millones de dólares, mientras que el equipo ubicado en la sexta colocación recibió 95 millones de la misma moneda. Esa diferencia de 9 millones —que con los ajustes comerciales de cada ciclo se aproxima a los 10 millones de dólares— representa un incentivo extraordinario para cualquier estructura de mitad de tabla.

Para Franco Colapinto, además, este cierre de campeonato adquiere un valor estratégico fundamental en su consolidación dentro de la élite del automovilismo.

El piloto oriundo de Pilar viene demostrando una rápida adaptación a las exigencias técnicas del monoplaza de Alpine, logrando capitalizar las oportunidades en circuitos complejos y respondiendo con madurez frente a la presión de competir mano a mano con los referentes de la categoría. Su sintonía en pista con Pierre Gasly ha resultado clave para maximizar el potencial del auto en los momentos en que los rivales directos mostraron flaquezas.

El desenlace de esta apasionante batalla por el quinto puesto comenzará a escribirse de manera inmediata y sin margen de error. La acción de la Fórmula 1 continuará este mismo fin de semana con la disputa del Gran Premio de Qatar en el circuito internacional de Lusail, un trazado rápido y exigente para los neumáticos que además suele ofrecer variables estratégicas determinantes.

Apenas siete días después, el telón de la temporada caerá definitivamente en el trazado de Yas Marina, con la celebración del Gran Premio de Abu Dhabi, escenario donde se conocerá si el milagro deportivo y millonario de Colapinto, Gasly y Alpine logra concretarse.

Redacción RPD Noticias