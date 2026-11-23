En una jornada marcada por el fervor religioso y la identidad histórica de la tierra colorada, el gobernador Hugo Passalacqua acompañó este domingo la misa central de la 25.ª Peregrinación al Santuario Diocesano Nuestra Señora de Loreto.

El encuentro, que se consolida como una de las manifestaciones de fe más importantes de la región, congregó a una multitud proveniente de diversos puntos de la provincia de Misiones para celebrar un cuarto de siglo de devoción mariana ininterrumpida.

A pesar de las condiciones climáticas adversas y del alerta meteorológica por tormentas que rige en todo el territorio provincial, más de 1.400 personas dijeron presente en el predio histórico. La convocatoria exhibió una notable diversidad de modalidades de llegada, integrando a caminantes que recorrieron largos tramos desde la madrugada, agrupaciones de ciclistas e incluso grupos de kayakistas que arribaron por vía fluvial, todos unidos con el propósito de elevar sus intenciones y renovar su vínculo espiritual con la Virgen de Loreto.

La ceremonia litúrgica central fue presidida por el obispo de la Diócesis de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, bajo el lema “Mártires del amor, peregrinos de María”. Junto al mandatario provincial y al titular de la diócesis, formaron parte de la comitiva oficial el intendente local, Ramón Toledo, y la subsecretaria de Culto de la provincia, Rossana Barrios, quienes compartieron la jornada junto a las familias misioneras y las comunidades parroquiales.

Durante su homilía, monseñor Martínez trazó un profundo paralelismo entre la fe actual del pueblo misionero y el legado fundacional de las misiones jesuíticas en la región. En ese tramo de su mensaje, rescató la figura trascendental del padre Antonio Ruiz de Montoya como pilar de aquella epopeya evangelizadora.

Asimismo, el prelado destacó y agradeció especialmente el esfuerzo y el compromiso de los peregrinos que decidieron emprender el viaje a pesar de las inclemencias del tiempo, valorando también el acompañamiento institucional del gobernador Passalacqua en esta fecha tan significativa para la comunidad católica.

El mensaje pastoral del obispo hizo especial hincapié en el amor como eje central de la vida cristiana y camino hacia la plenitud humana. “El amor es lo que queremos anunciar, el amor de Dios y Jesucristo que vino entre nosotros y que nos enseñó que amar es dar la vida”, afirmó Martínez ante los fieles congregados. En esa misma línea, reflexionó sobre el sentido del lema de esta edición, vinculando el concepto del martirio cotidiano con la capacidad de entrega desinteresada hacia el prójimo: “Solo podemos ser felices si damos nuestra vida. Tenemos que morir a algo para poder darnos a los demás”.

Antes de concluir su alocución, el obispo posadeño invitó a los presentes a mantener una mirada crítica frente a las propuestas superficiales de una sociedad dominada por el consumismo, exhortando a los fieles a ser verdaderos mensajeros de la Buena Nueva en sus respectivos ámbitos cotidianos.

La agenda de actividades en el santuario se había puesto en marcha desde las primeras horas de la mañana dominical con la recepción de las distintas columnas de caminantes y pelotones de ciclistas, seguidas por las primeras celebraciones de bienvenida. Tras el oficio religioso central, la programación continuó a partir de las 11:30 con un festival artístico y comunitario, pensado como un espacio de fraternidad y descanso para quienes completaron el trayecto.

Raíces jesuíticas en la historia misionera

La peregrinación a Loreto no solo representa un hecho de fe contemporáneo, sino que resguarda la memoria viva de las antiguas reducciones. La devoción a Nuestra Señora de Loreto fue impulsada con fuerza por la Compañía de Jesús desde su llegada a la región del Guayrá, siendo el padre José Cataldino uno de los primeros religiosos en difundir este culto.

Hacia el año 1611, el padre Antonio Ruiz de Montoya trasladó al Guayrá una imagen de la Virgen de Loreto traída desde España por los jesuitas. Aquella talla sagrada acompañó luego el histórico éxodo de los pueblos guaraníes hasta su asentamiento definitivo en la zona del Yabebirí, donde se erigió una capilla en su honor.

La imagen que hoy recibe a los fieles en el Centro de Espiritualidad y Peregrinación es una réplica de aquella pieza histórica, gestionada por monseñor Martínez y entronizada definitivamente en 2009 tras recorrer toda la diócesis.

Redacción RPD Noticias