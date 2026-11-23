Un aberrante episodio de crueldad contra los animales generó profunda conmoción e indignación entre los vecinos de la localidad misionera de Guaraní durante la jornada de este domingo 22 de noviembre.

Cerca de las 11:30 de la mañana, en el Barrio El Timbó, una joven de 19 años descubrió que su perro había sido brutalmente atacado con un arma blanca, hallándolo con un cuchillo tipo puñal profundamente incrustado en la zona de la cadera. El caso derivó en una intervención policial y judicial luego de que un vecino de 38 años se presentara ante la damnificada y admitiera la autoría del violento hecho.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada a partir de la denuncia formal radicada por Aldana Ayelén C. (19), la secuencia comenzó cuando la joven salió de su domicilio para dirigirse a un kiosco cercano.

Como ocurría habitualmente, su mascota, un perro llamado “Firu”, decidió seguirla por las calles del vecindario. Sin embargo, al emprender el regreso hacia su propiedad, la muchacha se topó con una escena dramática: el animal se encontraba malherido y presentaba un cuchillo de importantes dimensiones clavado en su cuarto trasero, perdiendo abundante sangre.

Ante la evidente gravedad del cuadro y el riesgo inminente para la vida de la mascota, la propietaria no dudó en buscar asistencia profesional de manera urgente. De inmediato, trasladó a “Firu” hasta una clínica veterinaria ubicada en la vecina ciudad de Oberá para que recibiera los primeros auxilios.

Allí, la médica veterinaria de turno examinó al animal y constató la magnitud del daño físico provocado por la agresión: el perro presentaba una herida punzocortante de aproximadamente tres centímetros de diámetro y casi diez centímetros de profundidad, cuadro que venía acompañado de una severa hemorragia interna y externa.

Para lograr estabilizar al perrito y salvarle la vida, el equipo veterinario debió someterlo a un procedimiento de urgencia que incluyó tareas de limpieza, sutura de los tejidos desgarrados, administración de suero para compensar la pérdida de sangre y un esquema intensivo de medicación analgésica y antibiótica. Según trascendió en el marco de las actuaciones, los honorarios profesionales, insumos quirúrgicos y medicamentos necesarios para atender la emergencia ascendieron a una suma total de 210 mil pesos.

Horas después de ocurrido el ataque, cuando la noticia ya comenzaba a circular con fuerza en el Barrio El Timbó, se produjo un giro inesperado en el caso. Un vecino de la zona, identificado como Luis Orlando A., de 38 años, se acercó por sus propios medios hasta la vivienda de la joven denunciante.

Frente a la dueña del animal, el hombre reconoció abiertamente haber sido quien le provocó la grave lesión con el arma blanca a “Firu”, manifestando además su voluntad de hacerse cargo de la totalidad de los gastos veterinarios ocasionados por la intervención médica.

Paralelamente, tras tomar conocimiento del suceso mediante la denuncia de la damnificada, tomaron intervención los efectivos de la Comisaría de Guaraní, dependencia que opera bajo la órbita de la Unidad Regional II de Oberá. El propio acusado se presentó posteriormente en la sede policial local, donde los uniformados llevaron adelante las diligencias de rigor, labraron las actas correspondientes y elevaron las actuaciones ante el juzgado de instrucción en turno para determinar los pasos procesales a seguir.

Tras evaluar los elementos incorporados al expediente y la admisión del hecho por parte del involucrado, el magistrado interviniente dictó las primeras medidas judiciales.

La Justicia dispuso que el hombre de 38 años afronte de manera efectiva el pago de los 210 mil pesos correspondientes a la atención veterinaria de urgencia. Asimismo, se ordenó que, una vez cumplido ese compromiso económico, sea formalmente notificado de la instrucción de una causa penal por infracción a la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal, recuperando la libertad aunque permaneciendo supeditado al avance de la investigación judicial.

Redacción RPD Noticias