El Congreso de la Nación transita la última semana del período ordinario con una agenda parlamentaria cargada de definiciones políticas y económicas en ambas cámaras.

Según un análisis publicado por la periodista Déborah de Urieta en el portal Ámbito.com, tanto el Senado como la Cámara de Diputados proyectan jornadas de intensa actividad antes del cierre formal del año legislativo, aun cuando el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei ya anticipó su decisión de convocar a sesiones extraordinarias para dar continuidad al tratamiento de sus iniciativas.

En la Cámara alta, presidida por Victoria Villarruel, el cronograma contempla la realización de dos sesiones consecutivas entre miércoles y jueves. La primera cita está pautada para el miércoles a las 15 horas y tendrá como eje central la presencia de Diego Santilli, quien brindará su primer informe de gestión ante el Parlamento desde que asumió el cargo de jefe de Gabinete de Ministros.

De acuerdo con los registros parlamentarios consignados en el informe periodístico, el funcionario recibió más de 1.500 preguntas formuladas por los distintos bloques de senadores, lo que anticipa una exposición extensa y de fuerte intercambio político en el recinto.

Al día siguiente, el jueves, el Senado volverá a sesionar para debatir el proyecto de reforma política que obtuvo dictamen favorable la semana anterior. La iniciativa oficialista propone la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a los comicios presidenciales de 2027.

Asimismo, el texto incorpora la denominada ley de Ficha Limpia, elimina la veda electoral vigente y dispone una reducción del 50 por ciento en los espacios de publicidad audiovisual cedidos a las agrupaciones políticas. El despacho de comisión logró reunir las firmas de tres senadores de la Unión Cívica Radical y dos representantes del espacio Provincias Unidas, por lo que en el oficialismo estiman alcanzar cerca de 40 votos afirmativos para aprobar la norma y girarla a la Cámara de Diputados.

En paralelo a la actividad en el recinto, el miércoles por la mañana se desarrollará un plenario de comisiones en el Senado para analizar los proyectos destinados a prevenir la ludopatía y establecer regulaciones sobre los portales de apuestas en línea.

Esta instancia fue acordada tras una sesión previa en la que el bloque peronista intentó tratar sobre tablas la media sanción proveniente de Diputados, iniciativa que perderá estado parlamentario el próximo 30 de noviembre si no recibe sanción definitiva. Frente a esa jugada, el radicalismo impulsó una contrapropuesta avalada por la mayoría para habilitar el debate previo en comisión y llevar el tema al recinto durante la jornada del jueves.

El desafío de Martín Menem en la Cámara baja

Del otro lado del Palacio Legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, enfrenta una semana determinante para recomponer los acuerdos políticos con los sectores dialoguistas.

Según detalla la crónica de Ámbito.com, el titular del cuerpo busca destrabar el vínculo con los legisladores que integran el bloque Provincias Unidas, quienes la semana pasada decidieron no dar quorum y frustraron la sesión en la que debían tratarse la ley vinculada a las Islas Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El trasfondo del distanciamiento radica en dos frentes de conflicto abiertos entre los aliados. Por un lado, los diputados que responden a los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, reclaman celeridad en el tratamiento del nuevo régimen de Biocombustibles, un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que favorece a las economías regionales de ambas provincias.

Sin embargo, la iniciativa encuentra resistencia dentro del bloque del PRO bonaerense, liderado por Cristian Ritondo, desde donde advierten que la normativa podría afectar la actividad de pequeñas y medianas empresas radicadas en territorio bonaerense.

La segunda disputa entre ambos espacios gira en torno a la representación parlamentaria en el Consejo de la Magistratura. Provincias Unidas reclama para sí la cuarta banca correspondiente a Diputados, amparándose en la ley vigente que asigna dos lugares al bloque con mayor cantidad de miembros y reparte los dos restantes entre la segunda y tercera bancada más numerosa.

En contraposición, Ritondo sostiene que ese lugar debe corresponderle al interbloque Fuerza del Cambio —integrado por el PRO, el MID, la UCR y Adelante Buenos Aires— por reunir mayor volumen total de diputados, aunque desde Provincias Unidas objetan que la normativa refiere estrictamente a bloques y no a interbloques.

Ante la inclinación de la presidencia de la Cámara en favor del planteo del PRO en ambas discusiones, los representantes de Córdoba y Santa Fe expresaron su malestar y vaciaron el recinto el miércoles pasado. Por ese motivo, Menem deberá encabezar negociaciones políticas en las próximas horas para acercar posiciones si pretende retomar el temario pendiente.

No obstante, fuentes cercanas a la conducción de la Cámara baja señalaron que la prioridad absoluta del oficialismo para esta semana pasa por lograr la media sanción del Presupuesto 2027 y remitirlo al Senado antes de que concluya el período ordinario.

Redacción RPD Noticias