La localidad misionera de Gobernador Roca conmemoró este domingo sus 93 años de historia institucional en el marco de un fin de semana cargado de identidad rural, memoria inmigrante y reconocimiento al trabajo de la tierra.

Los festejos centrales coincidieron con el cierre de la 26° Fiesta Provincial del Cultivo de Mandioca y la 10° Fiesta Provincial de la Horticultura, dos celebraciones emblemáticas que se extendieron durante tres jornadas consecutivas desde el viernes y convocaron a vecinos, familias productoras, autoridades provinciales y visitantes de toda la región.

En representación del gobernador Hugo Passalacqua, encabezó la comitiva oficial el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, quien destacó la trayectoria histórica de la comunidad y su estrecho vínculo con el desarrollo agropecuario.

Durante su alocución, el funcionario provincial afirmó que Gobernador Roca "representa una bandera de producción, crecimiento y desarrollo, construida a partir del esfuerzo de sus pioneros y de las familias que se asentaron en la zona".

Sartori trazó una reseña sobre los orígenes fundacionales del municipio, cuyos primeros colonos comenzaron a radicarse a principios del siglo XX, cuando el paraje era conocido bajo el nombre de Colonias Unidas. En esa línea, el titular de la cartera coordinadora valoró la "identidad que se fue consolidando con el paso de las generaciones" y subrayó el rol determinante de las corrientes inmigrantes que encontraron en el cultivo y el trabajo comunitario los pilares para edificar el presente de la localidad.

Asimismo, el ministro puso de relieve el peso estratégico que tiene la cuenca hortícola roqueña dentro de la matriz económica de Misiones, precisando que cerca del 40 por ciento de la producción provincial del sector se concentra en este municipio. Frente al complejo escenario macroeconómico que atraviesa el país, Sartori llamó a sostener la cultura del esfuerzo y mantener la cercanía institucional con la población.

Remarcó además el respaldo permanente del mandatario provincial a las fiestas populares que visibilizan el trabajo en las chacras: "Para Hugo estas celebraciones representan una oportunidad para reconocer a los productores, acompañar sus actividades y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la historia y la cultura misionera", señaló.

Por su parte, el intendente local, Rosendo Lukowski, agradeció el acompañamiento de las autoridades provinciales y de las instituciones intermedias que se sumaron a los festejos. El jefe comunal dedicó un tramo central de su discurso a reivindicar el protagonismo cotidiano de las más de 300 familias agricultoras que sostienen la actividad en las chacras.

"Me siento muy orgulloso de mi colonia y de mi pueblo", expresó Lukowski, evocando sus propias raíces rurales y la dinámica de sacrificio que exige la vida productiva en el interior misionero.

El intendente enfatizó que tanto la Fiesta de la Mandioca como la de la Horticultura constituyen una vidriera fundamental para honrar a quienes garantizan el abastecimiento alimentario durante todo el año, destacando también la labor de los equipos municipales que lograron montar el evento pese a las adversidades climáticas registradas en los días previos.

Al analizar la coyuntura nacional, Lukowski advirtió sobre las dificultades que enfrentan diversos rubros laborales debido a las políticas económicas vigentes, resumiendo el sentir local con una definición contundente: "Acá todos estamos luchando".

No obstante, contrapuso ese escenario con la respuesta activa del Estado misionero ante las recientes lluvias e inundaciones, agradeciendo la asistencia inmediata de Defensa Civil y las áreas provinciales que trabajaron junto al municipio. "El Gobierno siempre presente", sintetizó al destacar la articulación institucional para socorrer a los damnificados y respaldar a los productores.

El cronograma festivo había iniciado el viernes a las 19 con la apertura oficial del predio ferial y una velada inaugural animada por escuelas de danzas locales y presentaciones de DJ. La actividad continuó el sábado con un encuentro multirreligioso, la tradicional caravana de tractores por las calles del pueblo, la elección de la reina y una noche joven con variada oferta artística.

Finalmente, el domingo concentró la agenda protocolar y las destrezas típicas del agro. Tras la segunda edición de la competencia de trail running por la mañana y el acto oficial por el 93° aniversario, la tarde dio lugar a la esperada cinchada de tractores y al certamen de pelada de mandioca, dos clásicos que condensan el espíritu rural de la zona.

El broche de oro llegó con una noche popular bailantera que cerró tres días de celebración en torno a las raíces productivas de Gobernador Roca.

Redacción RPD noticias