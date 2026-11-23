Con el objetivo de fortalecer la calidad de la producción artesanal y el intercambio técnico en la capital nacional del té, la ciudad de Oberá recibe este lunes 23 de noviembre una propuesta de jerarquía internacional.

Se trata de la Clínica Abierta y Gratuita de Té Rojo —denominado té negro en Occidente— y Té Wulong, una jornada intensiva que estará a cargo del reconocido maestro chino Chen Zhi De.

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de la Colectividad Nórdica, dentro del Parque de las Naciones, y está dirigido a productores, elaboradores, estudiantes, sommeliers y público en general interesado en profundizar sus conocimientos sobre esta infusión emblemática de la economía regional misionera.

La actividad cuenta con un cronograma dividido en dos instancias clave para aprovechar al máximo la presencia del especialista asiático. A partir de las 17:00 horas, se abrirá un espacio de diálogo exclusivo con la prensa y periodistas locales, acompañado de un foro abierto de intercambio donde los asistentes podrán plantear inquietudes generales sobre el sector y la cultura milenaria del té.

Posteriormente, de 18:00 a 21:00 horas, se desarrollará el núcleo central de la jornada: la clínica práctica de catas de tés artesanales, un espacio diseñado para el análisis sensorial detallado y la devolución técnica personalizada sobre las muestras elaboradas en la región.

Desde la organización enfatizaron la importancia de cumplir con una serie de pautas metodológicas para garantizar el rigor técnico y el aprovechamiento de la clínica. Quienes deseen someter su producción al análisis del maestro deberán llevar únicamente una muestra de té Wulong o de té rojo (negro), con un peso mínimo de 10 gramos.

Al momento del ingreso al predio de la Colectividad Nórdica, cada muestra será debidamente codificada por los organizadores. Este procedimiento responde a la necesidad de realizar una cata a ciegas, asegurando así una evaluación totalmente objetiva, imparcial y centrada exclusivamente en las cualidades organolépticas de cada hebra.

Asimismo, se recomienda a todos los participantes concurrir provistos de un cuaderno o libreta para tomar apuntes técnicos durante las devoluciones y explicaciones. Como un valor agregado de suma utilidad para el sector primario, la clínica contempla un espacio para consultas agronómicas y de genética vegetal.

En este sentido, aquellos productores que tengan dudas sobre las características de sus plantaciones podrán llevar un gajo recién cortado del teal, asegurándose de que contenga varias hojas, para que el especialista pueda observar el material vegetal de primera mano y brindar orientaciones precisas sobre su potencial productivo y de procesamiento.

La llegada de Chen Zhi De a la Zona Centro de Misiones representa una oportunidad poco frecuente de formación directa con una figura de referencia mundial. Oriundo de China, Chen es un maestro altamente especializado en la elaboración, el procesamiento, la evaluación y la cultura del té.

Su trayectoria destaca particularmente por su dominio del té Fénix Wulong de Chaozhou, originario de la provincia de Guangdong, una de las tradiciones teaieras más complejas, prestigiosas y representativas de toda China, famosa por la riqueza aromática y la meticulosidad que exige su manufactura artesanal.

El prestigio del disertante está respaldado por distinciones institucionales y académicas de primer nivel en su país. Chen Zhi De ostenta el título de Patrimonio Cultural Intangible en técnicas de elaboración del té Fénix Wulong, un reconocimiento oficial que distingue a los guardianes encargados de preservar y transmitir los saberes ancestrales vinculados a esta producción.

Además, posee las más altas calificaciones profesionales en procesamiento, arte del té, mezcla (blending) y formación de evaluadores sensoriales. En el ámbito académico y competitivo, se desempeña como profesor universitario en materias científicas aplicadas al té e integra el Jurado Nacional de Cata de las seis variedades tradicionales en competencias regionales y nacionales de tés artesanales puros.

La participación en este taller es totalmente libre y gratuita, sin requisitos previos de inscripción restrictivos, buscando democratizar el acceso al conocimiento técnico de excelencia.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad yerbatera y tealera de Misiones a difundir la convocatoria y sumarse a una tarde que promete elevar los estándares de elaboración local a través del saber milenario de Oriente.

Redacción RPD Noticias