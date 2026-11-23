El fútbol de la capital misionera se paraliza esta tarde para vivir uno de los capítulos más vibrantes de su calendario deportivo.

Bartolomé Mitre y Guaraní Antonio Franco volverán a verse las caras este lunes 23 de noviembre, a partir de las 18 horas, en el estadio Ernesto "Tito" Cucchiaroni del barrio Rocamora, para disputar el encuentro de vuelta correspondiente a las semifinales de la Súper Liga Posadeña.

El esperado duelo, que originalmente estaba pautado para desarrollarse durante la jornada del domingo, debió ser postergado y finalmente obtuvo luz verde para definirse en el arranque de la semana, cargando de expectativa a ambas parcialidades y al ambiente futbolero de toda la provincia.

La Liga Posadeña de Fútbol ratificó oficialmente la reprogramación de este choque trascendental que llega con un pronóstico completamente abierto y sin margen para la especulación. En el primer compromiso de la llave, disputado en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira del Barrio Villa Sarita, el Auriazul y la Franja protagonizaron un trámite intenso y equilibrado que concluyó con un empate 1 a 1.

Debido a esa paridad registrada en los primeros noventa minutos de la serie, ninguno de los dos conjuntos contará con ventaja deportiva ni diferencias en el marcador global al momento del pitazo inicial en Rocamora, dejando la clasificación a la instancia decisiva totalmente librada a lo que suceda esta tarde sobre el césped.

El premio mayor para quien logre imponerse en este nuevo episodio del superclásico posadeño será nada menos que el boleto hacia la gran final del certamen liguista. Allí ya aguarda con tranquilidad La Cantera, conjunto que selló su pasaporte a la definición tras dar el golpe y derrotar por 1 a 0 a Crucero del Norte en la otra llave semifinal, demostrando solidez y eficacia en momentos clave del torneo.

Con ese panorama definido en el cuadro principal, tanto los dirigidos por el cuerpo técnico de Mitre como el plantel de Guaraní saben que no hay mañana y que deberán desplegar su mejor versión futbolística para acompañar al equipo azul en la pelea directa por la corona.

Más allá de las urgencias tácticas y el peso específico de los puntos en disputa, el enfrentamiento entre Bartolomé Mitre y Guaraní Antonio Franco conlleva siempre un condimento emocional irrepetible dentro del deporte misionero.

La histórica rivalidad entre dos de las instituciones más convocantes y tradicionales de Posadas vuelve a cruzarse en una instancia eliminatoria a partido único en la práctica, donde la concentración defensiva, la jerarquía individual y el temple para administrar los tiempos del juego resultarán determinantes.

En caso de persistir la igualdad al cabo del tiempo reglamentario, la definición trasladará todo el dramatismo a la instancia de tiros desde el punto del penal, un desenlace que nadie descarta dada la paridad exhibida en Villa Sarita.

Con el escenario listo en Rocamora y la reprogramación confirmada por las autoridades de la Liga Posadeña, la mesa está servida para una tarde-noche de alto voltaje emocional.

Por un lado, el conjunto local buscará hacer valer el peso de su cancha y el respaldo de su gente para inclinar la balanza a su favor; por el otro, el elenco de Villa Sarita intentará dar el golpe en territorio ajeno apoyado en su mística copera y su peso ofensivo.

Desde las 18, cuando comience a rodar la pelota en el estadio de Mitre, solo uno de los dos gigantes capitalinos podrá festejar y quedar a un paso de la gloria en la Súper Liga Posadeña.

Redación RPD noticias