En el marco de su 32° Sesión Ordinaria realizada el martes 17 de noviembre, el Concejo Deliberante de Oberá aprobó una ordenanza clave que establece el nuevo marco normativo para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en todo el ejido municipal.

La iniciativa apunta a fortalecer la recuperación y valorización de materiales reciclables, disminuir el volumen de desechos destinados a disposición final y consolidar un esquema de responsabilidad ambiental compartida entre el Estado, el sector privado y las organizaciones comunitarias.

Nuevas reglas para grandes generadores y fiscalización

Uno de los pilares de la norma es la clasificación de los generadores de residuos en tres categorías —domiciliarios, comunes y especiales—, fijando obligaciones diferenciadas según el volumen y las características de los desechos producidos.

Bajo este esquema, los denominados grandes generadores deberán inscribirse de manera obligatoria en un registro municipal y presentar un Plan de Gestión Integral de Residuos que especifique sus procedimientos de separación en origen, almacenamiento, recuperación, transporte y disposición final.

Asimismo, la ordenanza incorpora mecanismos de control, prohibiciones expresas y un régimen de sanciones ante posibles incumplimientos.

A partir de su promulgación, el Departamento Ejecutivo Municipal contará con un plazo de 180 días para concretar su reglamentación operativa.

Desde el área técnica comunal, Herbert Castellanos, encargado del Departamento de Ambiente, valoró la sanción como un avance significativo en la política ambiental local.

Destacó que la segmentación de los generadores permitirá diseñar circuitos diferenciados que optimicen el reciclaje y reduzcan el impacto ambiental de los residuos urbanos, al tiempo que dotará al Municipio de herramientas legales para acompañar al sector reciclador.

Estatus jurídico y trabajo territorial en los barrios

El aspecto social más relevante de la legislación es el reconocimiento formal de los recuperadores urbanos como eslabones esenciales del sistema de saneamiento y economía circular.

Para institucionalizar su labor, la ordenanza crea el Registro Municipal de Recuperadores Urbanos, destinado a identificar, habilitar y brindar respaldo técnico a trabajadores independientes, cooperativas y entidades dedicadas a la recolección y clasificación de materiales.

Walter Vuotto, representante legal de la Cooperativa de Recicladores, celebró la aprobación de un proyecto que comenzó a gestarse durante la pandemia junto a Edgardo Cabrera Germain.

Según explicó, el encuadre legal otorga por primera vez un estatus jurídico claro a los recuperadores, lo que facilitará su capacitación, organización interna y fortalecimiento económico.

Además, detalló que el esquema prevé un despliegue territorial ordenado en los barrios obereños, articulando recorridos junto a las comisiones vecinales y el Municipio para trasladar lo recolectado hacia centros habilitados.

Actualmente, siete familias que realizan esta tarea de manera habitual ya se encuentran censadas por el Ejecutivo.

En sintonía, Edgardo Cabrera Germain, presidente de la Cooperativa de Recicladores Misioneros Limitada, subrayó la importancia de la articulación público-cooperativa y señaló que la normativa permitirá habilitar espacios específicos para el acopio seguro de materiales, erradicando su acumulación en sitios no autorizados.

Con la participación abierta a cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones, Oberá da un paso firme hacia un modelo urbano más sustentable e inclusivo.

Redacción RPD Noticias