Con la mirada puesta en el crecimiento ordenado, sostenible y participativo de la Capital del Monte, este martes 24 de noviembre de 2026 se llevará a cabo una trascendental jornada de formación abierta a toda la comunidad obereña.

Bajo la consigna "Planificación urbana: la experiencia de Curitiba", el encuentro propone un espacio de intercambio directo con los especialistas del reconocido Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano de Curitiba (IPPUC) de Brasil, entidad referente a nivel mundial en diseño de ciudades, movilidad y sustentabilidad.

La actividad tendrá lugar hoy a partir de las 14:00 horas bajo una modalidad híbrida, permitiendo tanto la asistencia presencial en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) —ubicado en calle Juan Manuel de Rosas 325, planta baja— como la participación remota a través de la plataforma Zoom.

La propuesta es totalmente gratuita y está destinada a vecinos, profesionales, estudiantes, referentes institucionales y actores sociales interesados en pensar y proyectar el desarrollo de la ciudad a mediano y largo plazo.

Este primer encuentro —de un ciclo compuesto por dos instancias— abordará como temática central la visión general de la planificación urbana de Curitiba y los principales proyectos desarrollados históricamente por el IPPUC.

La iniciativa surge como parte de los aportes académicos y técnicos que realizan tanto la Facultad de Ingeniería como la Facultad de Arte y Diseño (FAyD) de la UNaM, en su carácter de instituciones integrantes de la Comisión Organizadora del Planeamiento Estratégico de Oberá (COPEO), espacio multisectorial que articula junto al Gobierno de Oberá la construcción colectiva del Plan Estratégico del municipio.

Desde la organización destacaron la relevancia de generar este puente de cooperación internacional e intercambio de conocimientos con una metrópoli sudamericana que ha logrado transformar su matriz urbana mediante políticas públicas sostenidas en el tiempo.

El caso de Curitiba es estudiado globalmente por su integración entre transporte público eficiente, preservación de áreas verdes, gestión ambiental y ordenamiento territorial, ejes que resultan estratégicos para localidades intermedias en plena expansión como Oberá.

Quienes deseen participar de la jornada de hoy pueden registrar su inscripción previa de forma libre y gratuita a través del formulario habilitado en el enlace [https://forms.gle/Do5qBYSFRqhGeSaB8](https://forms.gle/Do5qBYSFRqhGeSaB8) .

Asimismo, para aquellos que opten por sumarse de manera virtual mediante Zoom, la organización informó los datos directos de acceso a la sala: el ID de reunión es 860 8499 1858 y el código de acceso es 139831 (o ingresando directamente mediante el enlace [https://us06web.zoom.us/j/86084991858?pwd=bgpabljgoYqwygbJ5ddZbhOcL7qk1R.1](https://us06web.zoom.us/j/86084991858?pwd=bgpabljgoYqwygbJ5ddZbhOcL7qk1R.1) ).

De igual manera, se anticipó que el ciclo de formación continuará con un segundo encuentro programado para el próximo miércoles 9 de diciembre de 2026, también a las 14:00 horas. En esa segunda oportunidad, los técnicos brasileños profundizarán específicamente sobre el Plan Maestro de Curitiba, brindando herramientas metodológicas concretas sobre cómo diseñar, implementar y sostener instrumentos rectores de planificación urbana en el tiempo.

Con el respaldo institucional de la COPEO, el Gobierno de Oberá, la Universidad Nacional de Misiones (a través de sus facultades de Ingeniería y de Arte y Diseño) y el IPPUC, la convocatoria invita a toda la ciudadanía a apropiarse de estas herramientas de debate y formación.

Pensar el futuro de Oberá requiere del compromiso activo de su comunidad y del aprendizaje de experiencias exitosas en la región para consolidar una ciudad más integrada, funcional y con mejor calidad de vida para todos sus habitantes.

Redacción RPD noticias