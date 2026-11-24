El cierre del período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación se encamina hacia una de las semanas más intensas y determinantes del calendario legislativo.

De acuerdo con información difundida por el portal especializado Parlamentario.com y ratificada por fuentes oficialistas, ambas cámaras se preparan para protagonizar un denominado "súperjueves" parlamentario, en el que la Cámara de Diputados y el Senado sesionarían de manera simultánea con agendas de alto voltaje político e institucional.

Según lo previsto en los despachos parlamentarios, la Cámara baja convocaría a debatir el Presupuesto 2027 a partir del mediodía del jueves, mientras que, en paralelo, la Cámara alta buscará avanzar con la Reforma Electoral —iniciativa que propone la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)— junto con el proyecto destinado a prevenir la ludopatía.

Reordenamiento del cronograma y antecedentes inmediatos

El intenso movimiento legislativo responde a la recta final de las sesiones ordinarias, un tramo en el que inicialmente se proyectaban cinco sesiones en un lapso de ocho días.

Sin embargo, el cronograma sufrió una modificación relevante la semana pasada: la sesión prevista para el miércoles en Diputados —que tenía como ejes principales la Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA)— debió ser levantada debido a que el oficialismo no logró reunir el quórum reglamentario necesario para abrir el recinto.

Ante ese traspié, ambas iniciativas quedaron postergadas y con altas probabilidades de ser incluidas en el temario de futuras sesiones extraordinarias.

Con ese antecedente reciente, la actividad parlamentaria de esta última semana ordinaria se concentrará en tres citas clave.

La primera instancia tendrá lugar este miércoles en el Senado, donde el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, realizará su primera presentación formal ante los legisladores para brindar el informe de gestión correspondiente.

Si bien originalmente se especulaba con que ese mismo miércoles la Cámara de Diputados diera inicio al debate presupuestario, las negociaciones políticas terminaron inclinando la balanza hacia el día siguiente para garantizar los acuerdos necesarios.

Debate maratónico en Diputados y sesión sobre tablas en el Senado

Según pudo confirmar Parlamentario.com a través de voceros del oficialismo durante el fin de semana, la estrategia parlamentaria apunta a concentrar las discusiones de fondo el jueves desde el mediodía.

En el recinto de Diputados, el tratamiento de la denominada "ley de leyes" para el ejercicio 2027 demandará una jornada maratónica, teniendo en cuenta que históricamente este tipo de debates en el pleno suelen extenderse alrededor de veinte horas entre exposiciones generales y votación en particular artículo por artículo.

Mientras los diputados discutan la asignación de recursos nacionales, las partidas para las provincias y las metas fiscales para el próximo año, el Senado desarrollará una sesión igualmente trascendente.

Allí, el bloque oficialista intentará aprobar la reforma del sistema electoral para suspender las instancias primarias (PASO), además de abordar la regulación frente a las apuestas y la ludopatía.

De acuerdo con lo pactado previamente al inicio de la sesión celebrada el jueves pasado en la Cámara alta, el tratamiento de estas iniciativas se realizaría sobre tablas, con o sin dictamen de comisión, un mecanismo parlamentario que exige mayorías especiales para habilitar la discusión directa en el recinto y que pondrá a prueba la solidez de los acuerdos alcanzados entre los distintos bloques políticos.

Aunque ninguna de las dos convocatorias para el jueves cuenta todavía con la citación formal oficializada, en los pasillos del Palacio Legislativo ya se anticipa una jornada de máxima exigencia política y operativa, cuyo desenlace marcará el cierre del año ordinario y definirá herramientas centrales para la gestión nacional en 2027.

Redacción RPD Noticias